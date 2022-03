Montilla se suma a la red solidaria de apoyo a Ucrania con una recogida de alimentos y medicamentos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La marea de solidaridad generada a nivel internacional tras el inicio de la guerra en Ucrania ha recalado en Montilla con la puesta en marcha de una campaña de recogida de alimentos no perecederos y material médico en varios establecimientos del municipio. La campaña, que permanecerá en activo hasta las 21.00 de la noche de este viernes 4 de marzo, pretende dar apoyo a la población civil que está sufriendo el asedio del ejército ruso.En concreto, la campaña cuenta con la Clínica Doctores Ruz y las farmacias Carmen Agraz y Cabello de Alba como puntos de recogida de material en Montilla, desde donde será trasladado el material donado hasta Córdoba, punto previo a su gestión por parte de la Asociación Moloda Ucrania y la Escuela Ucraniana Nuestro Futuro, encargadas de fletar autobuses hasta Ucrania para gestionar toda la ayuda.Entre los productos solicitados destacan medicamentos –ibuprofeno, paracetamol, clorhexidina, betadine, omeprazol, aspirina, Apiretal y Dalsy–, así como material para curas –vendas, gasas, apósitos, esparadrapo, suero fisiológico, puntos de aproximación, alcohol, agua oxigenada, Kit de suturas, algodón, tijeras de botiquín, Linitul, clorhexidina, lancetas o glucómetros, tiras reactivas–.Por otro lado, si bien de momento desde la organización no se solicita ropa, la campaña también contempla la entrega de alimentos no perecederos, además de productos de primera necesidad como compresas y pañales, o leche en polvo para bebés.