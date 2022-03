Montilla celebrará este sábado el Día Internacional de la Poesía con un encuentro de "cultura inclusiva"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Montilla celebrará este sábado el Día Internacional de la Poesía, que tiene lugar cada 21 de marzo, con un encuentro poético en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 13.00 de la tarde. Esta iniciativa, que cuenta con la participación de los grupos de escritura de la asociación Futuro Singular y del IES Inca Garcilaso, pretende poner el foco en el papel inclusivo de la cultura.Bajo la dirección del productor montillano Dany Ruz, este encuentro poético ofrecerá un formato diferente a lo habitual pues "este recital consiste en dar voz a aquellas personas que no suelen tenerla". "Habrá personas que por primera vez se suban a un escenario a recitar poesía”, destacó Dany Ruz sobre la actividad que se desarrollará en la recién remodelada plaza del Ayuntamiento.Así, esta actividad contará con la participación de diez poetas en total, cinco de ellos pertenecientes al Taller Literario de Futuro Singular, recitando sus poemas. "La temática de sus poesías son guerra, amor, desengaño… La discapacidad no quiere decir que no seamos capaces de hacer poesía y mostrársela al público”, subrayó Miguel Rosal, miembro de este grupo de escritura que lleva más de una década en activo bajo la dirección de Lourdes Albornoz.