IU denuncia la brecha de género en las pensiones

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Área de Mujer de Izquierda Unida Montilla se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una conferencia sobre la brecha de género existente en las pensiones, y que sitúa a la población femenina en una situación de precariedad en la última etapa de su vida.Bajo el título, desde IU han querido conmemorar esta fecha con una acción "formativa e informativa", donde se puso en valor la necesidad de revalorizar y revisar las pensiones de la mujeres "por los problemas que conlleva las jornadas reducidas, una menor cotización o la falta de reconocimiento al trabajo que desarrollan las amas de casa".Una realidad que, como señalaron Paqui López y Tenti Serrano, miembros de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público (Coespe), supone que las mujeres en su conjunto cuenten con pensiones un 35 por ciento más bajas que en el caso de los hombres, es decir, hasta 5.000 euros menos al año. "Las mujeres cobran el 67 por ciento de las pensiones no contributivas, y esto supone que un 70 por ciento de ellas estén por debajo del salario mínimo interprofesional", indicó López.Por todo ello, desde COESPE insistieron en la necesidad de revalorizar las pensiones según un "IPC real" y adoptar aquellas medidas necesarias que les permitan alcanzar unas pensiones mínimas no contributivas que alcancen el salario mínimo interprofesional "para que no sigan viviendo en el umbral de la pobreza".