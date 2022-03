CCOO, UGT y CSIF trasladan al Hospital de Montilla sus protestas para exigir la carrera profesional en el SAS

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se concentraron ayer a las puertas del Hospital Comarcal de Montilla para denunciar el incumplimiento de los acuerdos comprometidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) respecto a la implantación de la carrera profesional para todos los profesionales del SAS. Desde el acuerdo de 2008 los y las profesionales están esperando la implantación y desarrollo de carrera profesional para todas las categorías.El último acuerdo con el SAS fue el 29 de julio de 2021, en el que se fijó la extensión de la carrera profesional para todas las categorías a partir del 1 de enero de 2022, pero según denunciaron los sindicatos en su décima semana de protestas es que "hasta ahora lo único que ha recibido el personal del SAS son promesas; la realidad ha sido un nuevo plantón y oídos sordos".De este modo, las tres fuerzas sindicales exigieron ayer en Montilla la puesta en marcha de la carrera profesional para todas las categorías profesionales, incluido el personal interino, el paso del personal auxiliar administrativo a administrativo y la homologación para aquellos profesionales que vienen de traslado de otras comunidades autónomas y que la dejan de cobrar la carrera profesional cuando se incorporan al SAS.La delegada de CCOO en el Hospital de Montilla, Felipa González, señaló durante la concentración que de los 500 profesionales aproximadamente que tiene este hospital, más del 60 por ciento no pueden acceder la carrera profesional o no puede desarrollarla. "Solo personal médico, de enfermería y fisioterapia con contrato fijo pueden acceder en la actualidad, lo que supone no solo un agravio comparativo entre categorías profesionales sino un perjuicio económico para los profesionales, dependiendo del nivel de carrera que pudieran tener”, apuntó.Cabe recordar que las pérdidas económicas van, para el Grupo E, desde los 36 a los 145 euros mensuales; para el Grupo D –técnico auxiliar de enfermería o auxiliar administrativo– de los 45 a los 182 euros; para el Grupo C –técnico especialista– de los 72 a los 291 euros; para el Grupo B –enfermeras– de los 177 a los 711 euros y para el Grupo A –facultativos– de los 273 a los 1.094 euros.González remarcó que “desde CCOO criticamos enérgicamente la actitud de la Consejería de Salud y del SAS, con su actitud de silencio y desinterés, lo único que están demostrando es que no les importa engañar a sus profesionales, que todas las promesas y acuerdos han estado basados en mentiras. Los profesionales de este hospital nos sentimos doblemente engañados y ninguneados. Nos aseguraron que la estaturización del personal comenzaría en marzo o abril y concluiría el 30 de junio pero aún no se ha publicado ni el decreto que ha de regir el proceso”.El representante sindical de UGT Servicios Públicos en el Hospital de Montilla, Francisco Ponferrada, hizo un resumen de aquello en lo que consiste la carrera profesional, el “derecho a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia, cumplimiento de objetivos y competencia profesional”.