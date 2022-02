Montilla aprueba sus presupuestos para 2022, con más de 4,6 millones de euros destinados a inversiones

Otros acuerdos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla dio luz verde a los Presupuestos Municipales para 2022, unas cuentas que consiguieron el apoyo unánime de todos los grupos municipales y concejales no adscritos gracias a, según apuntaron, "el trabajo de consenso para conseguir unos presupuestos de Corporación". Con un montante total de 23,12 millones de euros, los nuevos presupuestos de Montilla se caracterizan por su "carácter inversor", con más de 4,6 millones de euros para el desarrollo de diferentes proyectos, así como "el mantenimiento de los servicios públicos de calidad y la inversión social".De esta forma, el Consistorio montillano contará 1,93 millones de euros más que el pasado 2020 gracias, fundamentalmente, a un incremento de las aportaciones del estado, y de la Junta de Andalucía, a través de dos partidas finalistas dirigidas a la Atención a la Dependencia y al Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).Con todo, la teniente de alcalde de Hacienda, Ana Rodríguez, destacó que este año el Consistorio destinará 1,2 millones de euros más a gasto corriente como consecuencia de la subida de la electricidad y los carburantes, pero también al incremento del salario de los trabajadores municipales."Estas cuentas, que han sido consensuadas con todos los grupos, incorporando muchas de las propuestas que se han planteado, siguen apostando por la inversión a pesar de estar muy condicionados por el incremento de los gastos, a la vez que se mantiene los servicios públicos y la protección social", explicó la responsable de Hacienda.Precisamente, gracias a la incorporación de muchas de las propuestas planteadas por la oposición, la totalidad de los grupos municipales y concejales no adscritos mostraron su apoyo a las nuevas cuentas pues, frente a algunos de los proyecto planteados inicialmente por el equipo de gobierno, como la reconstrucción de los arcos de la Puerta de Aguilar en la rotonda de La Toba (presupuestado en 200.000 euros), se ha apostado por impulsar otras actuaciones como la Puerta de Aguilar o la culminación de Envidarte, demandados por todos los grupos de la oposición.En concreto, el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Lucena, destacó la inclusión de todas las propuestas de su grupo, es decir, la adecuación de la plaza ubicada en la zona de las 88 viviendas, junto a las avenidas de Granada y Marqués de la Vega de Armijo; la adecuación de los terrenos de El Coto; mantener la dotación del Plan de Ayudas a la Familias en 120.000 euros; o abordar una de las dos zonas pendientes de remodelación de la Puerta Aguilar, que contará con una partida de 300.000 euros.En la misma línea, las nuevas cuentas recogen algunas de las propuestas planteadas por el Partido Popular, Ciudadanos o los concejales no adscritos, como es la creación de una partida específica para el desarrollo del Plan de Igualdad; el desarrollo de programas de apoyo al comercio; un plan de uso, aprovechamiento y disponibilidad de plazas de aparcamiento; la mejora y culminación del edificio de la Jefatura de la Policía Local; la puesta en funcionamiento de los quioscos existentes en los parques y paseos; o la creación de una ayuda para el Hogar de San Rafael.Junto a la aprobación unánime de los Presupuestos Municipales para 2022, la sesión ordinaria celebrada anoche sirvió, asimismo, para dar luz verde a una nueva modificación el contrato de limpieza viaria de Cespa. En concreto, la totalidad del Pleno aprobó una reducción de la partida destinada a este servicio de 50.000 euros como consecuencia del cese de la desinfección de las calles siguiendo las recomendaciones de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad."Se ha estimado que esta actuación, que se puso en marcha en los primeros meses de la pandemia, al igual que la desinfección de parques infantiles y mobiliario urbano, no es conveniente y lo que se hace es restituir ese aspecto", explicó la teniente de alcalde de Servicios y Medio Ambiente, Raquel Casado.Asimismo, otro de los puntos del orden del día fue la aprobación de las retribuciones económicas para el grupo municipal del Partido Popular tras la reciente salida de cuatro de sus cinco concejales. En este caso, la medida salió adelante con los votos favorables de PSOE, IU y PP, frente a la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de los cuatro ediles no adscritos.