La Campiña Sur reivindica un área sanitaria propia

La Mancomunidad insiste en reunirse con el consejero

Cerca de 300 personas entre profesionales sanitarios, ciudadanos y alcaldes de la comarca, se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Comarcal de Montilla para reclamar un área sanitaria propia para la Campiña Sur de Córdoba. Bajo el lema, esta concentración pretende ser el primer paso de un calendario de movilizaciones para rechazar la puesta en marcha de una macroárea para todo el sur de la provincia, en la que los hospitales de Montilla y Puente Genil "pasen a depender funcional y asistencialmente" del Hospital Infanta Margarita de Cabra.El presidente del comité de empresa del Hospital de Montilla, Manuel Díaz, ha insistido durante la concentración que frente a los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía sobre "cuestiones técnicas" en la toma de decisiones del nuevo modelo de gestión sanitario en la provincia de Córdoba, "existen evidencias para creer que hay otros motivos políticos" en el rechazo a la creación de un área propia en la comarca, como sí se han desarrollado en otros territorios andaluces.Así, Díaz ha recordado que desde la Junta de Andalucía se ha asegurado que el Hospital de Montilla carece de UCI –a pesar de contar con numerosos reconocimientos por su asistencia– o que ningún hospital de nivel 4 es cabecera de un área sanitaria propia, "dos cuestiones que se han demostrado ser falsas"."El Hospital de Montilla cuenta con los mismos requisitos que tiene el Hospital de Andújar, donde se ha creado un área sanitaria propia, o que en el Campo de Gibraltar, donde se dividió un área existente con estos mismo argumentos", ha recordado el presidente del comité que, asimismo, frente a las declaraciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, en las que aseguró que los pacientes del Hospital de Montilla seguirán siendo derivados al Hospital Reina Sofía de Córdoba, "el BOJA recoge claramente la dependencia funcional y asistencial del Hospital Infanta Margarita de Cabra".Una situación que, según los profesionales, supondrá un colapso de los centros hospitalarios de la zona, mermando la atención que reciben los ciudadanos. En esta línea, Carmen Prieto, como paciente de la UCI del Hospital de Montilla y en representación de los usuarios de este centro, ha lamentado que la decisión de la Consejería de Salud "supone un recorte en la Sanidad pública"."Yo soy el producto de las personas que me cuidaron en la 'no' UCI", ha reivindicado Prieto en su intervención, en la que quiso poner en valor el trabajo que desarrollan los profesionales del Hospital de Montilla "que tantas vidas han salvado en su UCI". "Como paciente me preocupa cuando son los propios profesionales los que rechazan la creación de una macroárea, y me suena más a la antesala del deterioro de centros públicos para que acaben en manos privadas", ha defendido.Junto a las decenas de profesionales sanitarios y otros tantos ciudadanos anónimos, la concentración ha reunido a las puertas del Hospital Comarcal de Montilla a numerosos alcaldes de la comarca –Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles o Puente Genil, e incluso de Nueva Carteya– que se han sumado a las reivindicaciones del comité de empresa, a la vez que han insistido en su petición de mantener una reunión con el consejero de Salud, una petición que "ha sido desoída en cuatro ocasiones", según ha apuntado la presidenta de la Mancomunidad de la Campiña Sur, Francisca Carmona."Hemos declarado la guerra frontal a esta actitud de deterioro de la Sanidad pública que quieren vestir de cuestiones técnicas", ha señalado Carmona, quien se ha posicionado al lado de los profesionales porque "la Sanidad Pública es el baluarte más importante por el que hemos luchado los demócratas, y el instrumento que nos hace iguales a todos"."Lo único que pedimos, y yo lo hago en nombre de los vecinos de mi pueblo, es reivindicar los estándares de calidad de la asistencia sanitaria que teníamos hace unos años y que ahora echamos de menos a pesar de ser el mayor presupuesto de la Junta de Andalucía en sanidad porque, evidentemente, el resto del dinero se va a la sanidad privada", ha asegurado, por su parte, Esteban Morales, alcalde de Puente Genil.