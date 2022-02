El SAS genera casi nueve millones de Certificados Covid

Cómo obtener el Certificado Covid

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha generado un total de 8.982.360 Certificados Covid, de los que 8.764.560 han sido de vacunación, 125.223 pruebas diagnósticas negativas y 93.577 de recuperación. Sólo en el último mes, se han registrado más de 15 millones de accesos para la consulta o descarga (un mismo certificado puede descargarse varias veces) hasta superar los 31 millones desde la entrada en vigor.Actualmente, en Andalucía, es necesario presentar el certificado Covid-19 o prueba diagnóstica negativa al coronavirus para visitas a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial, así como para el acceso a establecimientos de hostelería y ocio nocturno.El SAS pone a disposición de las personas que han sido vacunadas, se han realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo o se han recuperado de la enfermedad el Certificado Covid Digital de la Unión Europea que acredite dicha situación. El certificado está disponible independientemente del aseguramiento (público, privado, mutualidad, etc.) a través de ClicSalud+ y de la App Salud Andalucía.El certificado es gratuito, seguro y accesible a toda la población. Se obtiene de forma sencilla, es válido para todos los países de la Unión Europea y respeta plenamente los derechos fundamentales, incluida la protección de los datos personales. Puede almacenarse en un formato digital o bien utilizarse en su versión en papel y se emite en español e inglés. Cuenta con un código QR para asegurar que el certificado es auténtico.Para poder obtener el certificado de vacunación es necesario haber recibido alguna dosis de las vacunas autorizadas por la UE, tanto si ha finalizado el proceso de vacunación (pauta completa) como si se encuentra en curso (pauta incompleta), o si se ha recibido alguna dosis de recuerdo.En función del número de dosis recibidas, tipo de vacuna y de si ha pasado o no la enfermedad, el certificado reflejará que el proceso de vacunación se ha completado o se encuentra en curso. Si se le ha administrado alguna dosis de refuerzo tras la pauta completa, se incluirá esta información en el certificado.El 1 de febrero ha entrado en vigor la normativa de la Comisión Europea que establece un período de aceptación vinculante de nueve meses (270 días) de los certificados de vacunación con pauta completa desde la última dosis de vacunación. Esta limitación no se aplica cuando se ha administrado una dosis de refuerzo, por lo que el certificado emitido después de esa fecha no tiene limitada su validez actualmente.El certificado Covid se puede obtener por diversas vías: ClicSalud+, la aplicación móvil 'Salud Andalucía', a través del Ministerio de Sanidad, mediante presentación electrónica de la solicitud, en las sedes de la red Guadalinfo, las delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Familias o los centros de salud.Para la descarga a través de ClicSalud+ es necesario identificarse con certificado digital, DNie o Cl@ve, aunque recientemente Clicsalud+ facilita el acceso al certificado Covid digital de la UE con un nuevo método de identificación con datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales.Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS) para completar el proceso de autenticación. Las personas mutualistas y privadas deben utilizar el acceso específico para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, que no requiere ese dato para su identificación. Para acceder deben usar la opción para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía.La App 'Salud Andalucía' es la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones. En la pantalla de inicio de la aplicación aparecerá destacado un anuncio que dice 'Certificados Covid-19', que facilitará su obtención. Para la descarga es necesario identificarse con los datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales.Además, se ha incorporado la red de centros Guadalinfo para la obtención del certificado de manera presencial. Guadalinfo es la red pública andaluza de más de 760 centros de competencias digitales, innovación abierta y acceso a internet, cofinanciada por la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones provinciales andaluzas, y gestionada por el Consorcio Fernando de los Ríos. Los centros se ubican en municipios rurales (menos de 20.000 habitantes) y en determinados barrios de ciudades mayores donde atienden a colectivos en riesgo de exclusión social.También será posible hacerse con el certificado de manera presencial en las sedes de las delegaciones territoriales que la Consejería de Salud y Familia tiene en las distintas provincias andaluzas.