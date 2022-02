El quipo Natural Systems TM se consolida en el primer puesto de la tabla de la Liga Andalucía de tenis de mesa

JUAN PÉREZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: CLUB TENIS DE MESA MONTILLA

El equipo Natural Systems TM del Club Tenis de Mesa Montilla volvió a sumar una nueva victoria el pasado fin de semana, en esta ocasión frente al equipo Córdoba 81 TM. En esta décima jornada de Liga Andalucía-Tercera nacional, el equipo dirigido por José Trapero se alzó con la victoria por 5-1, un resultado que consolida a los montillanos en la primera posición, a siete puntos del segundo.El equipo Natural Systems lo formó en esta ocasión Juan Pérez, que consiguió ganar sus 2 partidos disputados; Manuel Alcaide, obtuvo también dos puntos en sendos partidos; y Francisco Villatoro, que consiguió un punto para el conjunto montillano.De esta forma, el Natural Systems TM es, en estos momentos, el único equipo que todavía no ha perdido ningún encuentro, una gesta que hasta ahora no se había conseguido por parte del conjunto de la Campiña Cordobesa.El próximo encuentro para el Natural Systems TM tendrá lugar esta semana frente al RC Labradores B, actualmente clasificado en segunda posición. De conseguir la victoria, el equipo montillano abriría una diferencia de nueve puntos con el segundo clasificado, lo que le daría casi matemáticamente la clasificación para jugar la fase de ascenso a Segunda Nacional a falta de seis partidos para acabar la liga.Por su parte, en la Liga de Súper División de Honor, el equipo Natural Systems B se enfrentó al Círculo Mercantil Industrial A, con victoria del conjunto montillano por 4-2 gracias a las dos victorias de Raúl Valle y Francisco Pérez, respectivamente, dado que Ricardo Moya no consiguió puntuar. Un buen resultado que confían repetir el próximo 12 de marzo en Sevilla frente al equipo CTM Sevilla Veteranos.