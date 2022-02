Cara y cruz para el Bruni Glass Iberia Montilla

El equipo Bruni Glass Iberia Montilla protagonizó una intensa actividad competitiva durante el pasado fin de semana. Debido a los encuentros aplazados durante las últimas semanas, el cuadro de Agustín Leiva tuvo que afrontar una dura doble jornada con dos compromisos de nivel y que se saldaron de manera agridulce, con un triunfo a domicilio y una ajustada derrota en el Pabellón Municipal de Montilla.En primer lugar, el Bruni Glass se desplazó a Alcolea para medirse al New Córdoba en un choque de obligada factura para los montillanos. No fue nada fácil la contienda puesto que el equipo local fue el que llevó la iniciativa desde el arranque del partido, apuntándose a su favor un parcial de 16-8 en el primer cuarto.Remontaron los jugadores de Agustín Leiva con el paso de los minutos, aunque no terminaban de voltear definitivamente el resultado, en gran parte por una reacción del New Córdoba en el tercer periodo. Con todo, el buen hacer de Garri y Antonio Ruiz permitió aguantar mejor los últimos minutos para llevarse un apurado triunfo por 48-51.Y menos de 24 horas después, de nuevo en liza, pero esta vez en casa y ante un rival directo como Cabra. A diferencia del duelo anterior, el dominio sí que fue claramente montillano en el arranque (23-15 en el primer cuarto), lo cual se extendió igualmente al descanso.