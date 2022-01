La Mancomunidad reclama una reunión "urgente" al consejero de Salud sobre el nuevo macroárea sanitaria

Incertidumbre entre la plantilla

La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Francisca Carmona, acompañada por alcaldes y alcaldesas de la comarca, mantuvo ayer un encuentro con los representantes del Sindicato de Enfermería (SATSE), Rafael Osuna y Manuel Díaz, al objeto de tratar la creación de la macroárea sanitaria Sur de Córdoba por parte de la Consejería de Salud, que va a integrar los Hospitales de Montilla, Puente Genil y Cabra, al culminar la extinción de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir.La nueva zona de gestión impulsada por la Junta de Andalucía tendrá que prestar atención a 260.000 usuarios, con lo cual se convertiría en la más numerosa de Andalucía, a excepción de las áreas metropolitanas. Para la presidenta de la Mancomunidad, esta nueva estructura "persigue el debilitamiento del sistema público andaluz de salud"."Esta macroárea va propiciar la saturación de los servicios sanitarios del Hospital Infanta Margarita de Cabra, a la vez que contribuirá a una menor calidad de los servicios que se prestan tanto en el Hospital de Montilla como en el de Puente Genil, dado que la medida también prevé la movilidad no solo de personal sanitario, sino también de pacientes”, indicó Carmona.Tanto los primeros ediles, como los representantes de SATSE coincidieron en que la única solución sería la de dividir la zona sur en dos áreas sanitarias, creando la de la Campiña Sur, al igual que ha ocurrido en la provincia de Jaén o en el Campo de Gibraltar.Por ello, la presidenta de la Mancomunidad reiteró su intención de mantener una reunión "urgente" con el consejero de Salud, al que se le ha pedido dicha cita en varias ocasiones al objeto de abordar la problemática sanitaria de la zona. En este sentido, Carmona agradeció la disponibilidad y rapidez con la que ha contestado la delegada de Salud en Córdoba, aunque admite que una reunión con la delegada tendría "pocas perspectivas" de poder modificar la decisión tomada en la Consejería.Asimismo, los alcaldes y alcaldesas coincidieron en llevar a cabo nuevas acciones, tales como la aprobación de mociones en los respectivos municipios, mantener un contacto con los primeros ediles de la Mancomunidad de la Subbética, la promoción de una plataforma que reivindique el Área Sanitaria de la Campiña Sur Cordobesa e incluso llevar las movilizaciones ante la sede de la Consejería.Por su parte, Rafael Osuna, coordinador del Sindicato de Enfermería Sur de Córdoba, señaló que esta reunión puso de relieve "que es absolutamente necesaria la creación de dos áreas sanitarias en el sur de la provincia de Córdoba", y ello requeriría desarrollar e invertir en los centros hospitalarios de Montilla y Puente Genil en aquellas áreas que fuese necesario. "No estamos de acuerdo con la arquitectura que ha hecho la Consejería de Salud ya que la macroárea proyectada hace la gestión más compleja", insistió.También el sindicato CSIF quiso sumarse a las voces que reclaman la creación de un área sanitaria propia para la Campiña Sur Cordobesa frente al macroárea impulsada por la Junta de Andalucía, una medida que según el sindicato ha generado una "gran incertidumbre" entre el personal de los hospitales de Montilla y de Puente Genil.Así, el Sector de Sanidad de CSIF Córdoba considera que la decisión de adscribir los hospitales citados al Área Sanitaria Sur "no ha sido bien recibida por gran parte de la plantilla" al considerar que sería perjudicial para la atención sanitaria de la población.Por otro lado, el sindicato lamentó las declaraciones del gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, sobre este asunto en las que afirmaba que el Hospital de Montilla carece de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Estas palabras, que no fueron rebatidas por el entonces gerente del centro montillano y actual gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro que lo acompañaba en ese acto, denotan por parte de este responsable una total falta de conocimiento sobre el funcionamiento de este centro, que cuenta con una UCI desde su apertura y con unos niveles de excelencia reconocidos en toda España”, resaltó CSIF Sanidad Córdoba.