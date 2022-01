El consejero de Salud rechaza "atomizar" la Sanidad con la creación de un área sanitaria para la Campiña Sur

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha visitado esta mañana Montilla para dar a conocer el proyecto de ampliación del Hospital de la ciudad, un centro que será, junto al Hospital de Infanta Margarita de Cabra, "referencia del nuevo área sanitaria Sur de Córdoba". En este sentido, el titular de Salud ha rechazado la petición planteada por la Mancomunidad de la Campiña Sur y sindicatos para la creación de un área sanitaria propia para la comarca "porque el objetivo es sumar recursos y no atomizar la Sanidad"."La integración de las agencias públicas sanitarias, un proceso en el que se viene trabajando desde hace dos años, supone acabar con la dualidad e inequidad que existía en la Sanidad Pública de Andalucía, lo que se consigue es sumar recursos y no atomizarlos", ha señalado el consejero a preguntas de los periodistas sobre la solicitud realizada por los alcaldes de la Campiña Sur para mantener un encuentro en el que analizar la posible creación de un área sanitaria propia, y no pasar a depender del Hospital Infanta Margarita de Cabra.En este sentido, Aguirre ha asegurado que el único cambio realizado desde principios de año en área sanitaria Sur de Córdoba es la integración de los hospitales de Puente Genil y Montilla a la misma pues "la Atención Primera ya se encontraba integrada a este área de gestión".