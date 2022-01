Ciudadanos solicita dar continuidad al 'Fondo Covid' en 2022 para impulsar el desarrollo económico de Montilla

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana las diez propuestas planteadas al borrador de los Presupuestos Municipales para el ejercicio de 2022, entre las que destacan aquellas que buscan "impulsar el desarrollo socioeconómico de la ciudad, así como la cultura y el ocio". Para ello, la formación reclama la continuidad del 'Fondo covid' de apoyo al tejido comercial y empresarial, a la vez que reclaman más inversiones en planes sociales como el dirigido a la rehabilitación de la vivienda."Somos conscientes de la situación que estamos viviendo y la economía no termina de remontar como debiera, algo que ha estado muy presente en la elaboración de las enmiendas", ha destacado el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano, quien ha insistido en la necesidad de prestar "especial atención" a las políticas económicas y sociales, además de a la cultura y el ocio "que se han visto tan afectados en estos dos últimos años.De este modo, el portavoz de Ciudadanos ha detallado que Montilla debe continuar apostando por iniciativas que impulsen la economía de la ciudad. Por ello junto a la continuidad del 'Fondo covid' con una dotación de 100.000 euros, también se ha solicitado la puesta en marcha de unpara el comercio local consolidado.Además, ha indicado Urbano, desde la formación se ha insistido en su apuesta por otros proyectos que, de momento, siguen sin ejecutarse, como es el desarrollo de los terrenos de Picos del Cigarral. "Es un proyecto que venimos defendiendo desde hace tiempo y en abril solicitamos que se ofrecieran estos terrenos para la nueva base logística del Ejército en la provincia, pero vemos que el alcalde de Montilla no ha puesto interés en ello", ha lamentado Sergio Urbano.Asimismo, el grupo municipal de Ciudadanos ha solicitado aumentar las ayudas destinadas a la mejora, rehabilitación y accesibilidad de viviendas, para familias en situación de riesgo, mejorando la información de su existencia entre la población montillana "para que no queden fondos sin ejecutar como ha ocurrido en 2021".Respecto a las partidas destinadas a obras e infraestructuras, Ciudadanos ha planteado la puesta en marcha de un plan de uso, aprovechamiento y disponibilidad de plazas de aparcamiento y esparcimiento, en el entorno de los actuales depósitos de calle Juan Colín, así como el asfaltado de los terrenos de calle Murillo.Por otro lado, Urbano ha destacado que, si bien desde Ciudadanos aplauden el proyecto para la recuperación de los Arcos de Montilla en la rotonda de La Toba, ha señalado que "no es el momento", por lo que ha abogado por destinar esa partida de 500.000 euros a otras actuaciones pendientes de concluir como son la remodelación de la Puerta de Aguilar o Envidarte.En cuanto a seguridad, Urbano ha informado que se ha solicitado la implantación de radares educativos en las principales avenidas, como medida para aumentar la seguridad; a la vez que se ha pedido una mayor dotación presupuestaria para la partida de Policía Local, “como gesto de voluntad e intención de llegar a un acuerdo con la plantilla”.