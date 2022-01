Caminando va por tientos

El Montilla C.F. avanza hacia su objetivo. Con paciencia en los momentos adversos, buscando alternativas en su juego y, sobre todo, mostrando unidad en un año tan complicado. Todos estos ingredientes han provocado a lo largo de estos meses situaciones positivas y otras no tan agradables, pese a ello, este equipo se mantiene en pie.En la noche de ayer, los montillanos obtuvieron un meritorio triunfo por un tanto a dos ante el Atco. Central en tierras sevillanas. El plantel hispalense, uno de los rivales directos por la permanencia, se encontró a un Montilla muy serio en la totalidad del encuentro. Desde los primeros compases, los auriverdes tuvieron fluidez en su juego.El juego por los costados era una de sus armas más usadas, teniendo en varios centros al área local las primeras opciones sobre la meta de Manu. Respondió el Atco. Central con un par de lanzamientos desde fuera del área, atajando Molero los disparos.Las ocasiones estaban igualadas, sin embargo, la sensación era bien distinta. El Montilla tenía mayor posesión, fue cercando a su rival y, a los 39 minutos de juego, obtuvo su recompensa. Un centro al corazón del área provocó un penalti sobre Santi Vázquez al ser derribado el atacante por el cancerbero local. Juanito se encargó de materializar la pena máxima, adelantando al plantel vinícola. De ahí al descanso, el juego transcurrió en la medular. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, Santi Vázquez se quedó en los vestuarios al sentir molestias en la acción del penalti, entrando en su lugar Luque. La reanudación no trajo cambios significativos en el juego. No había fisuras en los montillanos, todo transcurría de manera satisfactoria hasta que, a los 67 minutos de juego, el único error cometido costó el empate. Un disparo desde la frontal de Molina se le escapaba a Molero al intentar blocar el esférico, colándose en la portería. Era el empate a uno.El tanto no afectó a los auriverdes. El Montilla metió una marcha más al encuentro y Luque, a los 79 minutos, devolvió la sonrisa a los suyos. Un gol por la escuadra al realizar un magnífico disparo desde la frontal, era el merecido premio al buen hacer auriverde. Entre medias, Manu debutó con la elástica montillana.El atacante astigitano, proveniente del Atco. Espeleño, entró en la convocatoria tras llevar solo unas horas junto al resto de sus compañeros. En los próximos días, se realizará su presentación oficial. Con esta incorporación, Jesús Fernández suma efectivos a una plantilla necesitada de recambios para poder afrontar la segunda vuelta del campeonato.