Andalucía registra un nuevo récord de exportaciones agroalimentarias entre enero y noviembre de 2021

Frutas y hortalizas

Aceite de oliva

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Andalucía ha batido todos sus récords en exportaciones agroalimentarias al vender al exterior entre enero y noviembre de 2021 productos por un valor de 11.244 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9 por ciento con respecto al mismo período de 2020. Todas las provincias, a excepción de Málaga, que se mantiene con datos similares al año anterior, han mejorado sus cifras. Así lo pone de relieve el informe sobre comercio exterior agroalimentario presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.El documento destaca, una vez más, a la provincia de Almería como la mayor exportadora agroalimentaria de Andalucía, con ventas al exterior, en el mismo período comparativo, de 3.046 millones de euros, un 5,6 por ciento más que en 2020. Le siguen Sevilla, que con un incremento del 10,3 por ciento ha alcanzado los 2.552 millones, y Huelva, con 1.461 millones, un 10,8 por ciento más.Por su parte, la provincia de Málaga ha rebasado los 1.226 millones (-0,4%); Córdoba roza los 1.000 millones (+17,5%), en Granada alcanzan los 820 millones (+9,8%), mientras que las exportaciones gadirtanas rozan los 722 millones (+14,8%) y Jaén supera los 308 millones (+20%).Los productos agroalimentarios más vendidos por Andalucía al exterior son, por este orden, el aceite de oliva virgen extra (1.535 millones de euros), el pimiento (737 millones) y el tomate (595 millones), seguidos de la fresa, el aceite de oliva no virgen, el pepino, la aceituna y la frambuesa.Estados Unidos se mantiene como el principal importador no comunitario de los productos agroalimentarios andaluces, registrando incluso un incremento de un 11,6 por ciento con respecto a los once primeros meses de 2020 y una facturación de 742 millones de euros. En Europa sigue liderando las importaciones Alemania, seguida de Francia, Italia, Reino Unido y Portugal.Por sectores, el de las frutas y hortalizas andaluzas exportó una producción de enero a noviembre de 2021 por valor de 5.786 millones de euros, un 5 por ciento más. Almería concentra la mitad de estas ventas al exterior con 2.888 millones de euros, un 4,4% más. Le sigue la provincia de Huelva con 1.310 millones (+8,9%).El mayor incremento porcentual lo registra Sevilla, con un 9,5 por ciento más, hasta los 398 millones de euros. Solo Córdoba (-5,6%) y Málaga (-2,1%) han exportado menos, mientras que Cádiz las ha aumentado en un 0,7 por ciento, con 163 millones, y Granada y Jaén mejoran las cifras con incrementos de un 6,7 y un 6,6 por ciento, respectivamente, con ventas por valor de 425 millones, en el caso granadino, y 11 millones, en Jaén.El sector andaluz del aceite de oliva, por otra parte, ha alcanzado en el mismo espacio temporal los 2.445 millones de euros, lo que representa un incremento del 17,6 por ciento. El aumento porcentual más importante lo registra Huelva con un 100,7 por ciento más, hasta los 13,12 millones de euros.Sevilla continúa liderando este ránking con unas exportaciones que han supuesto un valor de 1.116 millones de euros, un 17,2 por ciento más. Le siguen Córdoba, con casi 592 millones de euros (+30,2%), y Málaga, con 303 millones de euros (+3,1%). Cádiz es la única provincia que disminuye el valor de sus exportaciones aceiteras (-62,1%, hasta 3,92 millones de euros).