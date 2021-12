Llamas pide que se aproveche la "gran oportunidad" de crear un área sanitaria con Montilla como referente

Crear un nuevo área sanitaria para la Campiña Sur Cordobesa con el Hospital Comarcal de Montilla como centro de referencia. Esa es la petición realizada a la Junta de Andalucía por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, tras darse a conocer la nueva estructura que gestionará todo el sur de la provincia de Córdoba, a raíz de la(SAS). En este sentido, el primer edil ha demandado al Gobierno andaluz que aproveche "esta oportunidad única" para crear un nuevo área sanitaria con Montilla como referente para los vecinos de la comarca, "una medida en la línea del modelo establecido en Andújar".Tras la reciente reunión mantenida con la delegada de Salud, María Jesús Botella, con los alcaldes de la comarca, Llamas lamentó que "no se ha especificado como se va a trabajar en esta nueva macroárea" que surgirá en el sur de Córdoba con la integración de las agencias sanitarias en el SAS y, por tanto, con la absorción del Hospital de Montilla y el Hospital de Puente Genil al Área Sanitaria Sur de Córdoba, con el Hospital Infanta Margarita de Cabra como centro de referencia."La Junta nos ha asegurado que todo va a seguir como hasta ahora y, si bien no se pone en cuestión esa medida de integración, creemos que no se da respuesta a cuestiones de cómo repercutirá a medio y largo plazo en los servicios sanitarios públicos que se prestan a la ciudadanía”, apuntó Llamas, quien ejemplificó cuestiones "que no están aclaradas" como las derivaciones a especialistas, que hasta ahora se venía realizando al Hospital Reina Sofía, o la distribución de servicios.Por todo ello, Llamas señaló que desde el Ayuntamiento de Montilla se ha trasladado a la Junta de Andalucía la "importante oportunidad" que supone este proceso de integración de las agencias en el SAS "para crear una área sanitaria propia en la Campiña Sur Cordobesa, con el Hospital de Montilla como referente en una gestión más cercana al territorio”. Una petición, recordó, que es compartida por los propios profesionales sanitarios, en referencia a la"Entendemos que crear un macroárea sanitaria con el Hospital de Cabra como centro de referencia supondrá una merma a los vecinos de la Campiña Sur Cordobesa, sino también para la zona de asistencia del propio hospital egabrense por la sobrecarga que supone centralizar toda la gestión en un solo hospital", puntualizó Llamas, quien aseguró que la creación de un nuevo área sanitaria "repercutirá de forma muy favorable para todos los vecinos de la comarca".