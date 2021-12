El director y dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio recibe el IX Premio 'Tierra Íbera' de Peal de Becerro

Una vida dedicada a la escena

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El director y dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio ha sumado un nuevo premio a su extenso palmarés tras recibir el Premioque concede el Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) en el marco de su ciclo teatral. De esta forma, Rubio de convierte en el primer premiado con este galardón cuya vinculación con el teatro no es subirse al escenario para interpretar un papel, sino en escribir el contenido de esas obras y dirigirlas.De esta forma, tras la representación de, una pieza de intriga y suspense de la autora Christy Hall, dirigida por Bernabé Rico, producida por Juan Carlos Rubio, e interpretada por Gorka Otxoa, María Castro y Miguel Hermoso, el dramaturgo montillano subió al escenario del Teatro Rafael Alberti de Peal ara recibir este galardón."Es la primera vez en sus nueve años de existencia que se concede este premio a alguien que no es un intérprete. En nombre de todos y todas las que no damos la cara en un escenario, pero que trabajos y amamos el teatro, lo he recogido", reconoció Rubio a través de sus redes sociales. sobre un premio que replica la Cámara Sepulcral Ibérica de Toya.Nacido en Montilla en 1967, Juan Carlos Rubio comienza muy pronto a compaginar su trabajo de actor y presentador con la escritura de guiones televisivos () y cinematográficos () y como autor teatral.Su primer texto fue estrenado en 1997:. Desde entonces, han subido a los escenarios españoles sus obras. También ha estrenado en Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, México, Uruguay, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, Grecia e Italia.Como director teatral ha puesto en escena sus obras. Asimismo, ha dirigido, de Roger Rueff;, de David Mamet;, de Bernard Slade;, de Domingo Miras y, de Ángel Ruiz. También ha dirigido las galas del Festival Málaga Cine Español 2010 y los Premios MAX 2011.Ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Ciudad de Alcorcón (1998) por; el Premio Teatro SGAE (2005) por; Mención de Honor del Premio Lope de Vega (2006) pory el Premio Lope de Vega (2013) porHa sido candidato al Goya 2009 en la categoría de mejor guión original pory en 2010ganó la “biznaga de plata” al mejor guión en el Festival Málaga Cine Español. Asimismo, en 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio HOLA, otorgado por la Asociación de Actores Latinos al mejor director por, por la misma que fue nominado en 2011 a los Premios ACE de Nueva York como director.