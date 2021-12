¿El baloncesto español ha quedado atrás?

La edad de oro del baloncesto en España



Gran calidad y un juego envidiable



No es ningún secreto que el fútbol se posiciona como el deporte con más seguidores en España y esta realidad se extiende al resto del mundo con un total aproximado de 4.000 millones de aficionados a lo largo de distintos países.En nuestro país este deporte lleva muchos años viviendo una era dorada y se ha convertido en una de las principales fuentes de afición del ámbito deportivo. Estamos ante un deporte que mueve a las masas y que genera millones de euros con cada espectáculo que se vive en un campo de juego.Sin embargo, en una época no tan lejana, el baloncesto siguió de cerca al juego más conocido con una cantidad de aficionados que competía rayando la igualdad. Estos tiempos han quedado ya atrás y, aunque el basket sigue estando entre los principales deportes en España, puede ser superado con facilidad por otros como el tenis.Las grandes estrellas de cada deporte y el extraordinario juego de los equipos ayuda sin duda al disfrute por parte de los seguidores. De igual modo, la espectacularidad del juego estadounidense y la vida añadida que ofrecen las, entre otros elementos, se suman a la fidelidad de los aficionados de toda la vida para conseguir una lealtad difícil de romper.Si bien es cierto en las décadas de los 80 y 90 se vivió un auge de la afición al basket, también es verdad que la inmensa calidad de los equipos de la actualidad ha conseguido mantener este deporte como una de los orgullos nacionales en cuanto a juego y exportación deportiva.En aquellos años podíamos comprobar cómo los niños en el colegio jugaban a baloncesto, querían ser como sus estrellas referentes y eran muchos los que dejaban un poco de lado el fútbol, solo un poco, para disfrutar del segundo deporte con toda su plenitud.Sin embargo, ha sido años después cuando la mayor grandeza y reconocimiento internacional ha venido para quedarse en el basket español. Con la ineludible llegada de Pau Gasol al juego y los grandes acontecimientos deportivos que la selección ha conquistado a lo largo de ya muchos años en el nuevo siglo, lo cierto es que podemos hablar de un deporte bien asentado que supera los mejores y peores momentos manteniendo fiel a su afición.Con una notable diferencia entre el baloncesto europeo y el que podemos ver en la NBA, es fácil entender cómo un aficionado puede disfrutar de ambos estilos sin perder un poco de interés en ninguno de ellos.Lo cierto es que las apuestas se siguen haciendo y se multiplican en casas comoen las que el juego de la NBA no es el único protagonista. Vemos cómo la envidiable calidad técnica de los jugadores europeos, con fuerte presencia de los españoles, se ha ido colando en la agresividad y rapidez propia del estilo estadounidense para conseguir una fusión que hoy enriquece este deporte.