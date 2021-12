Claves para vestirse el primer día de universidad

Una pieza clave: los vaqueros



¿Quieres vestirte de manera perfecta para el primer día de universidad? Si quieres conseguir un estilismo ideal, coqueto pero casual para triunfar en tu primer día de universidad, a continuación te presentamos algunos consejos y recomendaciones que debes tener en cuenta. Sigue leyendo para valorar los mejores tips y recomendaciones para vestirte el primer día de universidad con las mejores garantías.Tanto para tu primer día de universidad como para el resto de tu época universitaria, una de las mejores prendas que puedes escoger como básica en tu armario para ir a clase son unos buenos pantalones vaqueros.Es una buena forma de no arriesgar pero ir siempre a la moda. Los vaqueros son sencillos de combinar con todo tipo de prendas y además son realmente cómodos y perfectos para ir a clase. Si aún hace calor te recomendamos escoger vaqueros fresquitos y tener en cuenta que todavía se llevan los de tiro alto.Del mismo modo, si eres más de vestidos, debes saber que los vestidos ligeros también son una buena alternativa para tu primer día de universidad.. Si todavía hace calor o vives en una zona cálida puedes usar vestidos frescos pero elegantes, mientras que para los meses más fríos puedes optar por vestidos camiseros o combinarlos con medias tupidas o con leotardos o leggins. Para la universidad los mejores vestidos serán los de longitud media, dejando los más cortos para las noches y fiestas universitarias.Asimismo, junto con los vaqueros,. Si bien los blancos, negros y caqui resultan más sencillos de combinar, para acertar con tu estilismo el primer día de universidad y valorar diferentes alternativas para triunfar con tus looks, te recomendamos echar un vistazo apara poder sacar el máximo partido posible a tus pantalones de color beige en la universidad.Asimismo, si no eres ni de pantalones ni de vestidos, sin duda las faldas serán la mejor opción para ti. Si empiezas la universidad en septiembre es probable que todavía haga calor, con lo que una falda de un tejido ligero será una gran alternativa, ya que su tela no se pegará y estarás muy cómoda en tu primer día.. Tenemos que evitar las faldas demasiado cortas, pero también las faldas muy largas que nos vayan a impedir caminar de forma cómoda.Por otro lado, tal y como nos han explicado los expertos en universidades y formación de, otra de las claves importantes a tener en cuenta para tu primer día de universidad sin renunciar al estilo es dónde vas a llevar tus apuntes, bolígrafos, libretas y libros.Pues las mochilas son una gran alternativa que no tienes por qué relegar a la época del instituto, ya que realmente son tendencia en la actualidad.. En caso contrario, también puedes decantarte por un bonito bolso o por un maletín bandolera de gran tamaño en el que podrás llevar todo lo necesario para triunfar en tus estudios sin perder ni un poquito de tu estilo.Asimismo, una de las alternativas más cómodas para ir a la universidad son los leggins y los pantalones culotte. Son una prenda básica, especialmente versátil y muy estilosa. Estos pantalones combinan a la perfección lo mejor de un pantalón clásico con lo mejor de una falda, consiguiendo un resultado muy cómodo, sencillo de combinar y bastante atrevido a la hora de crear looks diferentes, con lo que te los recomendamos especialmente si estás buscando destacar en tu primer día de universidad.Si tienes claro que quieres llamar la atención y destacar como la más alternativa, un peto o mono de los que son tendencia actualmente es la alternativa perfecta para ti. Los petos de los 90 son tendencia de nuevo. Se trata de un tipo de prenda desenfadada y perfecta si queremos crear un look cómodo, casual y lleno de estilo. Los monos o petos quedan genial con una camiseta de algodón debajo y con unas sandalias o zapatillas. Si hace frío, un cárdigan de punto te permitirá crear un estilismo especialmente coqueto para tu primer día de universidad.Una de las alternativas que nunca fallan a la hora de crear un estilismo, y que por tanto será también una opción perfecta para tu primer día de universidad son los estilismos en blanco y negro.Combinar prendas de color blanco y de color negro es la mejor alternativa si te gusta el estilo minimalista, primas la comodidad y no quieres complicarte la vida. Puedes escoger unos pitillos de color negro con una camiseta blanca de algodón y rematar el look con unas bonitas deportivas blancas o negras. Si quieres aportar un toque de color puedes hacerlo con una chaqueta vaquera o con algunos complementos llamativos.Si quieres lucir un estilo especialmente coqueto en el primer día de universidad, nada mejor que combinar una falta de tiro medio con una blusa coqueta y elegante. Por ejemplo,. Los mocasines, bailarinas o francesitas serán ideales para completar este estilismo.