Chimeneas LAO se consolida como referente para la climatización con soluciones energéticas para todos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

La firma montillanainicia una nueva etapa en su extensa trayectoria como referente en la climatización para toda la provincia de Córdoba. De esta forma, a su experiencia contrastada durante cuatro década en la fabricación e instalación de chimeneas de leña, LAO incorpora nuevas alternativas energéticas que ofrecen al cliente soluciones de climatización para cada hogar y empresa.Desde diciembre de 2020, Chimeneas LAO y Gas Campiña Sur S.L, unen sus fuerzas para dar un paso más en su continuo proceso de renovación y adaptación a las nuevas demandas del mercado pues, si ya en la década de los noventa supo ampliar sus propuestas con la incorporación de estufas y chimeneas de pellets y otros combustibles alternativos, ahora desde la unión de las dos marcas, se han ampliado los servicios tales como el montaje de instalaciones de aerotermia y energía solar, y la posibilidad de entrega de pellets a domicilio."En esta nueva etapa, Chimeneas LAO no solo busca continuar con el trabajo desarrollado por José Hernández Lao, un gran empresario montillano, sino que además sumamos al proyecto la experiencia de Gas Campiña Sur, lo que amplía nuestros servicios a todos los sectores energéticos, desde las tradicionales chimeneas de leña, a pellets, aerotermia y energía fotovoltaica", destacan Javier Tienda y Francisco José Aguilera, gerentes de Gas Campiña Sur y nuevos responsables de la empresa.De esta forma, Chimeneas LAO no sólo consigue ampliar sus servicios de climatización con soluciones energéticas para las necesidades de cada hogar o empresa, sino que además ofrece un servicio de "llave en mano" pues, como señala Aguilera, el cliente encuentra asesoramiento, instalación y servicio técnico de todas sus marcas proveedoras –Hergom, Carbel, Dielle o EcoForest, entre otras– en un mismo punto."Nuestro servicio técnico es una de las grandes diferencias de Chimeneas LAO porque no solo ofrecemos una climatización eficiente, sino que además aportamos la tranquilidad que supone tener un servicio técnico que puede atender de forma inmediata, algo que es de vital importancia", subrayan desde la compañía, sobre un servicio avalador por la experiencia, la profesionalidad y la especialización de más de 35 años dedicados al sector de la climatización.Los nuevos responsables han trabajado en mejorar y facilitar la accesibilidad de sus instalaciones, lo cual se ha conseguido con la apertura de un nuevo establecimiento en Avenida de Málaga, 11 (frente al LIDL), uno de los principales accesos al municipio desde la antigua N-331. En esta nueva ubicación sus clientes pueden conocer su amplio catálogo de productos –que también puede consultarse– y recibir asesoramiento en materia de climatización y energía.