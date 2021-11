Servicios Sociales y la UCO desarrollan un proyecto de innovación social dirigido a la inserción de los jóvenes

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Ofrecer un entorno flexible en el que los jóvenes se sientan acompañados, que no dirigidos, en el proceso de adquirir diferentes habilidades que favorezcan su inserción en la sociedad y el entorno laboral. Estos son los objetivos marcados por el programa, una iniciativa de innovación social impulsada por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla y que cuenta con la colaboración del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO) con el objetivo de conocer los últimos avances en intervención social.El teniente de alcalde de Servicios Sociales, Valeriano Rosales, destacó que el objetivo de este programa no es otro que promover el talento y la innovación para abordar los diferentes retos sociales, para lo que "la investigación científica y la innovación deben contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la población".El programa, en el que ya han participado cerca de 40 jóvenes de Montilla desde que se pusiera en marcha hace algo más de un año, busca para ello alternativas "mas flexibles y continuadas en el tiempo" para que los participantes "sienta el proceso como algo suyo, donde se vean acompañados pero no dirigidos", destacó la directora de los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad, Carmen Galisteo.De esta forma, se busca “contribuir a mejorar la vida y el futuro de la juventud, creando nuevas oportunidades, y encontrando salidas vitales y profesionales, de una manera cercana, cómplice y sin prejuicios. Unos objetivos que se consiguen a través de cuatro áreas de trabajo como es, dirigido al desarrollo de un ocio saludable;, en el que se recrea un espacio de formación y laboral, con especial importancia de las 'habilidades blandas';, sobre la interactuación en entornos físicos y digitales; ydonde, junto a la UCO, se favorecer la innovación y la transferencia de conocimiento."Nuestro objetivo es transmitir los resultados de las investigaciones que desarrollamos en torno a la intervención con los jóvenes, reforzando el proyecto que desarrolla el Ayuntamiento y, al mismo tiempo, favoreciendo la formación de sus técnicos, además de crear un canal de transferencia de conocimientos que sirva para poder trasladar esta experiencia a otras localidades", destacaron Valentina Lucena y Antonio Raya, miembros del Grupo de Investigación de Comportamiento, Riesgo, Salud y Seguridad del Departamento de de Psicología de la UCO.