Los sindicatos de la Policía reclaman un preacuerdo de cara a la próxima reunión de la Mesa de Negociación

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Una veintena de agentes de la Policía Local se han dado cita esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Montilla en la cuarta concentración convocada por los sindicatos mayoritarios de la plantilla, CC.OO. y USPLM. Una protesta con la que el colectivo ha querido reclamar un proceso de negociación previo a la próxima convocatoria de la Mesa de Contratación, "con el objetivo de poder alcanzar un preacuerdo entre las dos partes".En este sentido, desde ambos sindicatos sostienen que, si bien el equipo de gobierno les hizo llegar la semana pasada la valoración económica de la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que demandan los policías, "no se ha abierto la posibilidad de negociar las cantidades que prevén y cada uno de los conceptos a revisar" de cara a la reunión prevista para el 17 de noviembre."Nosotros no hemos hecho valoración económica en ningún momento, en el estudio que realizamos indicamos qué era necesario actualizar tras más de 20 años sin que se haya actualizado nuestra RPT, por tanto entendemos que lo que se debe hacer ahora es negociar todos esos aspectos y alcanzar un preacuerdo antes de esa Mesa de Negociación", explicó Antonio Cobos, representante de USPLM.Por ello, ambos sindicatos han lamentado que "no exista una negociación previa" a la reunión de la próxima semana "porque de otra forma convocar la Mesa de Negociación no tiene sentido". "Si los técnicos consideran que poner en marcha nuestras reivindicaciones supone 450 euros más al mes por agente, nuestra intención es negociar, que es lo que pedimos desde el primer momento", apuntó José Francisco Gómez.