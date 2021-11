Hidralia y Fundación Aqua reeditan su programa para impulsar las vocaciones científicas entre las escolares

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Fundación Aquae, perteneciente a Hidralia –la empresa que, junto al Ayuntamiento, forma la sociedad mixta de Aguas de Montilla– ha puesto en marcha la tercera edición de su programa Aquae STEM, una iniciativa cuyo propósito es despertar vocaciones entre las niñas en sectores profesionales con baja presencia femenina mostrándoles, de manera didáctica y a través de ejemplos reales y cercanos, que el género no condiciona el éxito en el universo científico.El primerde este curso tendrá lugar el próximo miércoles, Día Mundial de la Ciencia. Lo protagonizará la ingeniera de Telecomunicaciones alicantina, Nuria Oliver, que contará a las niñas cómo se acercó al mundo de la Ciencia, sus experiencias profesionales y vitales en distintos países, y sus logros en el frente de la inteligencia artificial para hacer que los ordenadores sean más inteligentes y amigables.En su opinión, "es muy importante creer en uno mismo. A veces es duro estar en un terreno dominado por hombres porque no hay muchas mujeres con las que hablar y aprender. Es muy importante animar a las chicas a seguir carreras en ciencia y tecnología".En los meses siguientes losde Aquae STEM contarán, entre otras profesionales de referencia, con la astrofísica Nanda Rea, la bióloga marina Alicia Pérez-Porro, así como con mujeres responsables de diferentes áreas de actividad del grupo Agbar.Bajo el lema, las citas online se desarrollarán desde la proximidad y estableciendo una conexión directa entre las expertas y las estudiantes. El objetivo es crear entornos innovadores y participativos, e impulsar y visibilizar el talento femenino.Para esta nueva temporada, la Fundación vuelve a contar con Irene Lapuente, física de formación y especialista en comunicación y divulgación científica, que será la conductora de estos. Irene es fundadora y directora de La Mandarina de Newton, empresa que “marida” ciencia y tecnología con disciplinas como el arte o el diseño.Los encuentrosde Aquae STEM surgieron a raíz de la crisis sanitaria como fórmula para no interrumpir el desarrollo del programa, que persigue despertar el interés de las alumnas de 2º a 6º de Primaria por las carreras científicas a través de referentes femeninos actuales y cercanos. Su excelente resultado durante el curso anterior quedó patente en el grado de satisfacción mostrado tanto por los colegios como por las 2.500 alumnas participantes, para las que supuso una oportunidad.Firmemente comprometida con el acceso de las mujeres a las carreras STEM, Fundación Aquae es consciente de que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las alumnas de Primaria para vincularse a las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es la falta de referentes femeninos en estos campos.En España persiste el "techo de cristal" en la carrera investigadora. La presencia de alumnas en carreras científicas se limita al 28,5 por ciento del total, solo un 21 por ciento de mujeres ocupan cátedras universitarias, apenas un 25 por ciento forman parte del profesorado investigador y todavía encontramos brechas de género en el acceso a las ayudas a recursos humanos y proyectos de I+D+i, según las conclusiones del último informe Científicas en Cifras, elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.El programa Aquae STEM, promovido por Fundación Aquae en colaboración con Hidralia, Viaqua, Aquona, Aguas de Avilés, Hidrogea e Hidraqua, se puso en marcha en octubre de 2019. Actualmente está integrado en el plan curricular de 51 colegios de siete comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana) y beneficia directamente a más de 2.500 alumnas de 2º a 6º de Educación Primaria, así como a sus compañeros, además de facilitar asesoramiento a sus familias y formación al profesorado.