Dos colectivos animalistas convocan para este domingo un acto para reclamar la "protección" de los galgos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: SALVEMOS A LOS GALGOS

Las organizaciones por la defensa de los animales AnimaNaturalis y CAS International han decidido reclamar "protección" para todos los galgos que se utilizan en actividades como la caza o las carreras y que, de este modo, no puedan ser considerados "mera herramienta de trabajo". Por ello, llevarán a cabo este próximo domingo, a partir de las 12.00 del mediodía, en las populares Setas de La Encarnación de Sevilla, un acto de protesta para denunciar la situación que sufren los más de 50.000 galgos que son abandonados cada año.El galgo es una raza empleada tanto para la caza como para carreras en diferentes regiones de España, especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Solo en Sevilla, se cree que se abandonan 5.000 de estos animales anualmente, y algunas estimaciones calculan que, en España, cerca de 50.000 galgos y otros perros para la caza son "descartados como si fueran meros objetos".Los promotores del acto de protesta han solicitado "cortar el problema de raíz", cambiando las leyes que "desprotegen a los galgos y a los perros utilizados para la caza en general". Actualmente, "no existe una ley que pueda proteger a galgos y perros que son utilizados en la caza y las carreras", ya que solo cuentan con reglamentos de las propias federaciones.“Para los cazadores y galgueros, estos animales son simples herramientas, meras cosas para utilizar a su capricho”, comentó Yasmina Moreno, coordinadora de AnimaNaturalis. “Cuando estos perros enferman, envejecen o ya no dan la talla para cazar o ganar carreras, se les desecha como si sus vidas no valieran nada en absoluto”, añadió.AnimaNaturalis y CAS han lanzado una campaña para exigir que las mismas leyes que protegen los intereses básicos de los animales de compañía se puedan aplicar a estos otros animales. La campaña lleva por nombrey, a pesar de ir dirigida a las autoridades españolas, contará con apoyo de toda la UE a través de su versión internacional“La sociedad exige cambios dignos de este siglo y que se respeten los intereses básicos de los animales, que son tan sencillos como seguir con vida, disfrutar de condiciones de bienestar y no sufrir”, expresaba la coordinadora de AnimaNaturalis, que también exige un aumento de fiscalización y control en los cheniles y rehalas, donde estos animales, según la organización, "malviven y sufren tratos indignos".