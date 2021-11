Deuda saldada

El dulce sabor de la victoria retornó al Estadio Municipal. Tras no haber podido sumar ningún punto en su estadio hasta la fecha, los hombres de Jesús Fernández regalaron a su afición un triunfo por dos tantos a uno ante el Atco. Onubense. En un partido dinámico y con alternativas en ambas áreas, el plantel vinícola mostró mayor pegada que su rival. Con este triunfo, los montillanos suman ya doce puntos en la tabla y se colocan en la zona media de la clasificación.Así, el encuentro comenzó sin novedades en el once titular auriverde. El técnico vinícola repitió su formación en busca de mantener las buenas sensaciones mostradas en el encuentro anterior ante el C.D. Alcalá. En el bando recreativista, Jaime Díaz realizó una serie de cambios en su plantel con respecto a la jornada anterior, destacando la entrada en portería de Guille y la titularidad de Manu Molina y Josué.Con todo ello, la primera parte transcurrió sin un dominador claro. Ni montillanos ni onubenses eran capaces de doblegar las defensas contrarias. Pese a ello, tímidos acercamientos al área fueron alternándose en sendos bandos.

Montilla C.F.2-1 Atco. Onubense

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla tuvo sus mejores momentos al inicio y al final del primer acto, mientras el filial recreativista destacó en la parte intermedia. Un encuentro animado que, sin embargo, no trajo ningún gol antes del descanso. No hubo contundencia en los metros finales y ambos conjuntos se marcharon a vestuarios con el marcador inicial.Tras el descanso, el desorden llegó al encuentro. Primero probaban fortuna los onubenses, tras un error defensivo que permitió a Josué realizar un disparo que se marchó a córner por poco. Posteriormente, el plantel montillano sí aprovechó su ocasión para ponerse por delante. Un balón en profundidad fue recogido por Manolete, dando éste un pase medido a Santi Vázquez para que el atacante, con paciencia, se zafara de varios rivales para batir por alto a Guille con un certero disparo. Corría el minuto 51 de juego. El tanto fue celebrado con gran jolgorio por la grada, sabedora de la importancia del tanto.Por desgracia para los intereses locales, el Atco. Onubense igualó rápidamente el choque. Juanma Galán se introdujo en el área, chutó a portería; blocando de puños el guardameta Molero, no obstante, el balón cayó en los pies de Noah que solo tuvo que definir en boca de gol. Con todo igualado, de nuevo, ambos equipos se lanzaron en ataque en busca de tomar la iniciativa.Dos lanzamientos seguidos por encima del larguero, eran el primer aviso auriverde. Instantes después, llegaba el turno de los onubenses. Un inspirado Juanma Galán, se marchó con calidad de un rival y en el borde del área, ejecutó un disparo ajustado que se estrelló en la base del poste.Llegados al minuto 70, una nueva oportunidad para los visitantes estuvo cerca de poner en jaque a los auriverdes. David Díaz se plantó en un mano a mano con Molero que el cancerbero resolvió mandando a córner. Una intervención de calidad que fue la antesala del gol montillano. Un córner botado por Chechu al corazón del área lo remató Pedro Caballero con la testa para mandar el esférico al fondo de las mallas.El Montilla se ponía por delante, era capaz de superar las dificultades de un partido alocado y con una gran intensidad en los minutos finales del partido; aguantó su ventaja. La próxima jornada, los vinícolas visitarán Bollulos Par del Condado para medirse al plantel bollullero.Molero, Pedro Caballero, Antonio Luque, Adri Delgado, Gonzalo, Maleno, Alfonso Carraña, Manolete, Santi Vázquez, Javi Ruiz y Chechu. También jugaron: Soto, Juanito, José Carraña, Guti y Antonio Lucena.Guille, Pepe, Miguel, Jesús Marín, Isaac, Iván Moreno, Javi Acosta, Noah, Manu Molina, Juanma Galán y Josué. También jugaron: Corrales, Durán, Enrique, David Díaz y Pablo.Santi Vázquez (m. 51);Noah (m. 54);Pedro Caballero (m. 75).Fernández García, del colegio linarense. Amonestó por parte local al jugador Antonio Luque. En el lado visitante, eran amonestados Pepe, Noah, Josué, Iván Moreno y el entrenador, Jaime Díaz.Partido correspondiente a la octava jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.