Buzón del Lector | ¡Rama va!

CARMEN PORTERO



se hace eco en sude un escrito de una vecina de Montilla sobre el mal estado que presenta la arboleda de muchos parques de la localidad. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Pasear por algunos parques de Montilla se ha convertido casi en un deporte de riesgo, especialmente en cuanto sopla algo de viento, aunque tampoco un día apacible es motivo de garantía. Desde hace más de dos años, por ejemplo, quienes frecuentamos la 'pradera' paseamos con cierta incertidumbre junto a árboles a punto de caer, si bien nuestro Ayuntamiento tuvo a bien reforzarlos con unas vigas de metal que esperamos que aguanten, aunque dudo mucho que esos árboles lleguen a enderezarse algún día.También encontramos muchos ejemplos en el Paseo de Las Mercedes, donde han sido numerosas las ramas caídas en los últimos años, tanto en días de lluvias y viento –como los que estamos viviendo este fin de semana–, como bajo cualquier otra condición meteorológica.La avenida de Las Camachas y el acceso al parque del Tierno Galván han sido los últimos espacios en los que, de nuevo, ha quedado patente que nuestros árboles se nos 'caen a trozos'. Es cierto que las fuertes rachas de viento de estos días no ayudan, pero me pregunto si ese plan de arbolado que se aprobó por el Ayuntamiento de Montilla está sirviendo para algo, especialmente en dos zonas de gran afluencia de ciudadanos, y es que no olvidemos que allí se dan cita cientos de personas cada viernes con motivo del mercadillo. Esperemos que no ocurra una desgracia.Quizás por eso, a modo de advertencia o señal de precaución, las ramas que se han desprendido en estos días siguen allí, sobre uno de los bancos de la avenida de Las Camachas –afortunadamente vació cuando la rama cayó, entiendo–, o en la entrada al parque Tierno Galván.