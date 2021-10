Un extraño en su propio hogar

Montilla C.F. 0--2 Coria C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. no encuentra el camino en casa. Los de Jesús Fernández, en un encuentro de más a menos, cayeron por cero tantos a dos ante un Coria C.F. muy superior en líneas generales y que mostró su condición de líder. Con esta derrota, los vinícolas vuelven a zona de descenso y siguen sin sumar en el Estadio Municipal.El encuentro comenzó con varios acercamientos consecutivos por parte local. Los montillanos estaban cómodos, presionaban a su rival y eran capaces de crear peligro con varios centros al área y un disparo al palo. Sin embargo, las buenas sensaciones fueron desapareciendo con el paso de los minutos.El plantel visitante se asentó en la contienda, inició una fase de juego combinativo y fue capaz de atrasar las líneas de los montillanos. Los corianos tuvieron varias opciones de adelantarse en el marcador, destacando un balón sacado bajo palos por Maleno y un lanzamiento que se estrelló en la madera. El asedio fue a más, no obstante, el Montilla salió ileso del primer acto y pudo marcharse al descanso con empate a cero.Tras el paso por vestuarios, los vinícolas quisieron tomar el protagonismo, sumando unos minutos de posesión del esférico y balones en largo que, al menos, alejaban al cuadro visitante de su área. Pese a ello, todo volvió a la dinámica general del partido y a los 55 minutos, el Coria obtuvo su merecida recompensa. Cabana remató a la perfección de cabeza un córner botado desde la derecha, estableciendo el cero a uno.El tanto hizo mella en los auriverdes. Para mayor contratiempo local, Luque era expulsado en el minuto 68 por roja directa. La expulsión hacía más complicada una posible remontada. El Montilla lo intentó fugazmente, con más intensidad que juego, no siendo suficiente.Ya en el descuento, Cheik puso tierra de por medio y anotó el definitivo cero a dos tras encontrarse un balón franco dentro del área. Sin tiempo para más, el colegiado señaló el pitido final. La próxima cita para los montillanos será este sábado, a las 19.00 de la tarde, ante el C.D. Álcala, en tierras sevillanas.Molero, Pedro Caballero, Antonio Luque, Adri Delgado, Soto, Maleno, Alfonso Carraña, Manolete, Luque, Javi Ruiz y Chechu. También jugaron: Álex de la Cruz, José Carraña, Ezequiel, Pedraza, Antonio Lucena y Santi Vázquez.Isco, Suárez, Cabaña, Juanjo, Ángel, Tore, Salva, Jaime, Curro, Arias, Melo y Rafa Toro. También jugaron: Romero, Cheik, Gonzalo y Dani Casado.Cabana (m. 55);Cheik (m. 94).Mora Díaz, del colegio malagueño. Amonestó por parte local a los jugadores Alfonso Carraña y Antonio Luque. En el lado visitante, era amonestado Jaime. El arbitro expulsó al jugador local Luque, por roja directa, en el minuto 68.Partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.