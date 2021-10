Montilla conmemora este domingo la festividad de la patrona de la localidad, Nuestra Señora de La Aurora

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Los vecinos de Montilla celebrarán durante este fin de semana una de las fiestas más arraigadas en la ciudad, los actos conmemorativos del día de la patrona de la localidad, Nuestra Señora de la Aurora. De nuevo la Parroquia de San Francisco Solano se convertirá en lugar de peregrinaje de decenas de vecinos durante el fin de semana, todo ello a pesar de la suspensión de algunos de los actos más significativos como consecuencia del covid.De este modo, si bien este año no se ha celebrado la tradicional ofrenda de flores por parte de los escolares de la ciudad, la parroquia ha abierto hoy sus puertas desde las 10.00 de la mañana y hasta las 14.00 de la tarde, para favorecer que pueda celebrarse de una forma más íntima esta advocación mariana, cuyo día grande será el domingo.Por otro lado, si bien por segundo año consecutivo no se podrá disfrutar de la noche de serenas a las puertas del templo no de la procesión de la Virgen de la Aurora por las calles de Montilla, la Hermandad de los Patronos ha optado en esa ocasión por favorecer que las serenatas formaran parte de esta celebración al cierre de cada uno de los días de la novena.Finalmente, en la mañana del domingo tendrá lugar a las 11.15 de la mañana se celebrará la misa dominical y a las 13.00 de la tarde tendrá lugar la Función Principal de Hermandad que estará presidida por Ángel Lara Merino, párroco de San Francisco Solano.