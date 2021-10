Los sindicatos de Policía Local, junto con miembros del Consorcio de Bomberos, reclaman que se revise sus RPT

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) de Córdoba se ha sumado hoy a la segunda concentración convocada por CCOO y USPLMB para protestar por las condiciones laborales de la plantilla de la Policía Local de Montilla, y exigir a su alcalde y presidente del CPPEI, Rafael Llamas, el cumplimiento del acuerdo marco.Durante la concentración de hoy, el portavoz de USPLM, Salvador Lao, ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno que se cumplan con los compromisos adquiridos a lo largo de los últimos dos años y que pasan, ha señalado, por una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)."La revisión de la RPT lleva más de 20 años paralizada, y no hay ninguna toma de contacto para que sea así", ha señalado Lao, si bien ha reconocido que se prevé celebrar en noviembre una reunión con el delegado de Recursos Humanos "pero no se sabe qué se va a tratar en ese encuentro".En este sentido, el delegado de CCOO en el Ayuntamiento montillano, Antonio Cobos, ha señalado que en el pasado mandato se realizó una valoración de la RPT a petición del equipo de gobierno, "pero no se ha tenido en cuenta para nada y no entendemos qué problemática tiene con los trabajadores del Ayuntamiento". "El servicio funciona por la voluntad de los propios policías", ha asegurado.Por su parte, el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el Consorcio de Bomberos, Antonio Mellado, ha destacado que "la misma política de incumplimientos que tiene Rafael Llamas en el Ayuntamiento de Montilla es la que traslada al Consorcio de Bomberos".De hecho, la representación sindical ha recordado que viene demandado reiteradamente cuestiones fundamentales como la promoción del personal a la categoría C1, la renovación de la flota de vehículos y equipos de intervención técnica, así como otras mejoras que deben repercutir en la mejora de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.