La Asociación de Artesanos "Solano Salido" participa en la decimotercera edición de 'Ars Olea' en Castro del Río

JULIO PORTERO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ROSA MÁRIA POLONIO

La Asociación de Artesanos de Montilla "Solano Salido" participó durante el pasado fin de semana, junto con otros 30 expositores, en la XIII Feria de Artesanía, celebrada en el Patio de Armas del Castillo de Castro del Rio. Esta feria, que se desarrolló del 8 al 10 de octubre, reunió una variada representación de la oferta artesanal, gastronómica y cultural del municipio de la Campañia del Guadajoz, así como de otras Zonas de Interés Artesanal, siendouna muestra del potencial artesano andaluz."Para la Asociación de Artesanos "Solano Salido" ha supuesto todo un reto consolidarse en esta Feria de Artesanía de Castro del Río, en la que viene participando desde el año 2014 procurando en cada edición traer a esta feria a una selección representativa de la gran variedad de técnicas artesanales que desarrollan los artesanos y artesanas que componen el colectivo", señalaron desde el colectivo montillano, que este año estuvo representado de la mano de tres artesanas y tres artesanos.De esta forma, el Patio de Armas del Castillo acogió una muestra de los trabajos creativos de Joaquín Feria Priego, un profesional artesano perteneciente a una familia de carpinteros y ebanistas de larga trayectoria, que ha evolucionado en la carpintería sacando a la luz su faceta más creativa, con trabajos artísticos que abarcan desde bolígrafos y plumas hasta retratos en marquetería, intarsia o variados calados, presentando en la feria su nueva línea de barriles y tinajas hechas en madera.Por su parte, José Bellido Jiménez expuso sus trabajos en hojalatería en laboriosas jarras, aceiteras, regaderas, bocas de dragón o gárgolas. La artista Isabel Márquez 'Sula', reconocida ceramista aportó a la feria su delicado gusto en la elaboración de sus piezas en joyería cerámica, destacando los trabajos realizados con la técnica de raku.En el caso de Carmen Gémez Lopera, esta artesana montillana participó con una técnica de reciente incorporación al panorama artesanal clásico con la elaboración de bebes, una técnica minuciosa de meses de elaboración para concluir uno de sus bebes, logrando un realismo que impresiona.Antonio Urbano de Aumforja, que aprendió el oficio de la forja a muy corta edad trabajando en la herrería con su padre, mostró su pasión por la forja artística con una colección de esculturas de gran tamaño y piezas decorativas realizadas en la fragua que sorprendieron a los visitantes dePor su parte, Rosa Martínez Repiso llevó a la feria trabajos de escultura piezas de pequeño formato que muestran su sensibilidad en el modelado del barro y posterior tratamiento, confiriendo a sus piezas la originalidad que caracteriza a esta artesana que, a su vez, trasmite sus conocimientos en los cursos de modelado que imparte en el Centro Cultural Alcalde "Antonio Carpio”.Montilla es desde este año una de las cinco Zonas de Interés Artesanal que se agrupan en Córdoba y provincia de las once Zonas de Interés Artesanal con que cuenta Andalucía, dejando patente el potencial artesanal que existe en nuestra provincia. Un reconocimiento que se hizo realidad a instancias de la Asociación de Artesanos "Solano Salido", desde donde destacan que la ciudad cuenta con 12 talleres con Carta de Empresa Artesana y 9 artesanos con Carta de Artesano.La Feria de Artesaníaha contado con un presupuesto aproximado de 35.000 euros, y ha sumado la presencia de dos denominaciones de origen como son la D.O. Aceite de Baena y la D.O. Montilla-Moriles. Además, en ella se han dado cita tres sectores fundamentales como con el del olivo y sus derivados, la gastronomía artesana y la artesanía propiamente dicha, ofreciendo así una amplia programación de actividades, entre las que ha contado con demostraciones de talleres de artesanos, actividades culturales y de recreo, degustaciones gastronómicas, visitas guiadas al barrio de La Villa, y exposiciones de fotografía, escultura y pintura.