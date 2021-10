Calidad alta y precios bajos: las claves de Color Premium, la marca de cartuchos compatibles de A4Toner

Color Premium, la marca de consumibles que permite ahorrar hasta el 90% del precio de los OEM



Consumibles reciclados y responsables con el medio ambiente



A4Toner es una de las principales tiendas de consumibles compatibles en el país. El e-Commerce cuenta con su propia marca Color Premium, un producto que permite ahorrar hasta el 90% del valor en comparación con los cartuchos de tinta y tóneres originales, OEM, y sin perder calidad.El e-Commerce especializado en la venta de cartuchos compatibles y originales A4Toner lleva años dedicándose a la comercialización de tinta y tóneres económicos y de calidad. Esta empresa tiene como objetivo principal ayudar a reducir los gastos de impresión por copia a sus clientes, para ello ofrecen un amplio catálogo de productos a precios reducidos. “Somos una empresa creada con un objetivo claro, ayudarte con tu impresora, hacer que ahorres dinero, tiempo y que te sientas seguro a la hora de comprar tus consumibles”, explican desde el negocio. El e-Commerce ofrece tanto consumibles compatibles como originales. Además, entre los artículos compatibles se encuentra su propia marca Color Premium que destaca por la elevada calidad de tinta y sus precios bajos. “A4toner vende mayoritariamente su marca propia, la cual está elaborada con los materiales de las mejores fábricas de cada especialidad”, indican para referirse a los diferentes consumibles de tinta, o de tóner.Los precios de Color Premium, así como los de otros consumibles compatibles de tinta, tóneres o tambores disponibles en la web, pueden suponer un ahorro al cliente de hasta el 90%, si se compara con el valor que fijan las principales marcas a sus consumibles originales, OEM. “En nuestra tienda online podrás ver que existen descuentos de hasta un 90% en cartuchos de tinta y tóner para Epson, Brother, HP, Samsung, Oki, Canon Lexmark, Kyocera y Dell”, comentan. Ello lo consiguen gracias a su especialización en el sector y su modo operandi. El motivo por el cual los cartuchosson tan baratos es porque desde el momento de fabricación hasta que el producto llega al hogar o al negocio no existen intermediarios. Ello da la posibilidad a la empresa de abaratar los gastos, reduciendo así mismo el precio de los productos.A4Toner es consciente también de la preocupación de muchos de los clientes por la utilización de cartuchos consumibles, en primer lugar, por el temor a que estos no funcionen y, en segundo lugar, por temor a perder la garantía de la impresora. En este sentido, la empresa explica que sus productos han pasado por importantes procesos de selección para escoger aquellos que ofrecen el más alto nivel de compatibilidad. “Nuestros cartuchos han sido probados y controlados en cuanto a la calidad y la cantidad de páginas que imprimen. Es casi imposible que no quedes satisfecho con tu compra, pero si se diera el caso haremos todo lo posible para solucionarlo”, expresan. En cuanto a la garantía de la impresora, desde el e-Commerce aprovechan para recordar que “esta sigue siendo válida, tanto si utilizas consumibles compatibles como originales”. Resaltan, así mismo, que las características especiales de la garantía de los productos de su marca se basa en la satisfacción al 100% del cliente, para que pueda comprar con tra nquilidad. “Todos nuestros productos de tinta y tóner compatibles de la marca Color Premium están respaldados por una garantía de por vida”, matizan.A4Toner inició su negocio hace ya 14 años, concretamente en el año 2007. Desde entonces, el e-Commerce ha conseguido ayudar a más de 300.000 clientes en el proceso de ahorrar en la compra de tinta, su objetivo. Además, explican los responsables, lo han hecho con los máximos criterios de seguridad y calidad.Color Premium es la marca original de A4Toner, el principal de los productos que comercializa este e-Commerce en su tienda online. Esta marca ofrece compatibilidad con las principales de impresoras en tintas y cartuchos, como son Zebra, Utax, Olivetti, Ricoh, HP, Brother, Dell, Dymo, Canon, Kyocera, Xerox, Kodak, Panasonic y otros modelos más. Su cualidad más destacada, aparte de la calidad de sus impresiones, es su precio reducido. Esta marca permite ahorrar hasta el 90% en comparación con los consumibles OEM. “Hace ya algunos años que los fabricantes de impresoras dejaron de tener el monopolio en la fabricación de cartuchos. Ahora, cualquiera puede adquirir cartuchos compatibles como los de A4Toner ahorrando hasta un 90%”, alegan los responsables del comercio electrónico.En lo referente a la calidad del producto, la entidad señala que su marca trabaja con tinta profesional que ofrece resultados prácticamente idénticos al de los consumibles originales. Los cartuchos compatibles Color Premium están sometidos a continuas revisiones en las fábricas y mediante tests que se elaboran con impresoras de todas las marcas. Estos son, por tanto, la mejor opción para conseguir unas impresiones de alta calidad a un precio muy inferior al de los cartuchos originales, declaran los responsables de la tienda online. La compañía comenta que su marca se encarga tanto de la fabricación de consumibles nuevos como remanufacturados. Los primeros de ellos son elaborados desde cero en las plantas industriales y los segundos reutilizando los componentes de los cartuchos de tinta. A las características de su consumibles Color Premium se suma, por último, su garantía de por vida gracias a la cual se ofrece la máxima satisfacción a los clientes.Muchos de los cartuchos de tinta y tóneres compatibles que ofrece A4Toner, incluidos varios de los que fabrica con su propia marca, son consumibles responsables con el medio ambiente. Estos productos provienen, en su mayoría, de piezas recicladas. “Si optas por cartuchos compatibles o reciclados te ofrecemos la opción de tintas de alto rendimiento o XL con las que, además de ahorrar en cada copia, se consigue ser mucho más ecológico —ya que tienen una emisión de CO2 por copia impresa menor—”, detallan. Los cartuchos compatibles remanufacturados, como así se les conoce, contribuyen a la mejora del medio ambiente mediante el reaprovechamiento de los componentes plásticos no biodegradables. “El reciclaje de los cartuchos de tinta y tóneres tiene un impacto muy positivo para el planeta”, concluyen.