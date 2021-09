Montilla acoge el acto de inauguración del nuevo curso de las escuelas municipales y federativas de la RFAF

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Real Federación Andaluza de Fútbol volvió a elegir Montilla para la presentación de lo que será la programación oficial de las escuelas municipales y federativas de fútbol andaluzas. El acto, que se celebró el pasado sábado en el Teatro Garnelo, contó con la participaron el alcalde de Montilla, Rafael Llamas y el concejal de Deportes, Miguel Sánchez, junto a los representantes de la Real Federación Andaluza de Fútbol y el CEDIFA (Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz).Rafael Llamas aprovechó la inauguración del nuevo curso deportivo para poner en valor la capacidad de una ciudad como Montilla para acoger este tipo de eventos, no solo por estar ubicada en un lugar geográfico estratégico, en el centro de Andalucía, sino por contar con diversas instalaciones apropiadas para este fin. En este sentido destacó que “este tipo de encuentros deben servir para potenciar Montilla como un lugar de encuentro, de congresos y de ferias profesionales”.Además, quiso resaltar la importancia de la existencia en nuestra localidad “de clubes importantes, como el Club Deportivo MONFUBA, asociado a estas escuelas andaluzas de fútbol, donde se le da cabida a niños y niñas que quieren practicar un deporte tan implantado como es este”. Asimismo, añadió que por la situación sanitaria actual, “se augura que poco a poco retomaremos la normalidad y tendremos esas certidumbres que no teníamos el año pasado, por lo que toca recuperar todo lo que no se pudo hacer” en cuanto a actividades extraescolares.Por su parte, el concejal de Deportes, Miguel Sánchez, también quiso agradecer a la Federación Andaluza de Fútbol “que haya vuelto a confiar en nosotros por la gran relación que existe con el deporte montillano y que haya ha elegido Montilla como la sede para poner en marcha estas Escuelas Deportivas de Fútbol poniendo, de nuevo, nuestra ciudad en el centro del deporte andaluz”.En este sentido, el coordinador general, Julián Niza, destacó “la facilidad para atender todas las necesidades” que se brinda desde este Ayuntamiento” y señaló el gran acierto que ha significado el desarrollo de “las dos instalaciones juntas, dos campos de fútbol 11, porque así se invita a organizar muchas más actividades” desde la Federación Andaluza de Fútbol, como las que tendrán lugar este año, “entre los meses de febrero y marzo: la clasificación del Mundialito de Escuelas de Fútbol, que se lleva organizando en Montilla tres años”. También destacó que se pondrán en marcha, a lo largo de esta temporada, cursos de formación y otras actividades.Entre las escuelas municipales y federativas de fútbol asistentes se encontraban también representantes de siete de las provincias de Andalucía (excepto Málaga) que suman entre 8.000 y 10.000 licencias de deportistas registrados, una cifra importante si tenemos en cuenta que “los niños que están en estas escuelas son aquellos que no pueden estar en los clubes de sus localidades, pero que les gusta jugar al fútbol”, explicó Niza.Tras finalizar el acto de presentación de la programación del nuevo curso, tuvo lugar la entrega de distinciones y se puso el broche al encuentro con una visita y degustación de los vinos de la tierra en las Bodegas Pérez Baquero. En este sentido, el alcalde señaló la importancia “de que todas estas personas que hoy vienen a Montilla, se lleven un trocito de nuestro patrimonio enológico”, ya que significa “promoción de ciudad, desarrollo económico y encuadra en el proyecto vinculado al desarrollo turístico” que se lleva a cabo.