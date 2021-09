La Junta saca a licitación la redacción del proyecto de ampliación del Hospital de Montilla por 341.000 euros

Actividad Asistencial

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La delegada de Salud y Familias de Córdoba, María Jesús Botella, ha mantenido hoy una reunión con el equipo directivo del Hospital de Montilla y la Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir para conocer los detalles del proyecto de ampliación del centro hospitalario, cuya licitación del contrato de redacción del proyecto básico y ejecución de la obra se publicó el pasado 7 de septiembre en el Portal de Contratación Pública de la Junta de Andalucía.El importe de la licitación de este servicio asciende a 341.461,93 euros se financiará con fondos FEDER. Se trata de un procedimiento abierto con tramitación de urgencia y con una duración de contrato de 14 meses para definir el contenido, organización y desarrollo de los trabajos de estudio geotécnico, redacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de gestión de residuos de construcción, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa e inspección de obra y coordinación en material de seguridad y salud para la obra de reforma y ampliación del nuevo edificio del Hospital de Montilla.Ya el pasado mes de marzo, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunció en una visita al hospital montillano que la Junta de Andalucía tenía previsto acometer una ampliación del espacio asistencial de este centro sanitario con una inversión que superará los 4 millones de euros.Dentro de las modificaciones del centro hospitalario de encuentran la ampliación del edificio para dotar de mayor espacio a la Hospitalización, aumentar la superficie de Laboratorio, Farmacia y Endoscopias, además de la remodelación de la distribución de espacios en el Área de Urgencias se consideran imprescindibles para dar cumplimiento a las necesidades sanitarias que se han ido produciendo en la comarca desde que abrió el centro, en febrero de 2004.En este sentido, Botella ha indicado que “el Gobierno andaluz tiene como uno de sus objetivos prestar una eficaz de la atención sanitaria a la ciudadanía". "La mejora de las prestaciones sanitarias pasa ineludiblemente por una potenciación y, en su caso, adecuación de las estructuras físicas en las que se desarrollan las diferentes actividades sanitarias, permitiendo así una mejora global en los estándares de calidad que se oferten de accesibilidad, confort, seguridad, etc.", ha señalado.Por todo ello, Botella ha indicado que es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales necesidades sanitarias "y por tanto se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no sólo al mantenimiento y reposición de la red sanitaria existente, sino también para la mejora y ampliación de ésta, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Montilla”.Desde el inicio de su actividad el centro hospitalario ha realizado más de 22,5 millones de actos asistenciales, entre consultas externas, urgencias, cirugías, ingresos y partos. En lo que respecta a consultas externas, en la actualidad, nueve de cada diez pacientes que acude a primera visita con el especialista es atendido en acto único.En concreto, el hospital montillano ha llevado a cabo, en estos diecisiete años, 2.009.424 consultas externas, 721.339 urgencias -con un promedio diario de 115 pacientes al día-, 58.160 intervenciones quirúrgicas, 56.799 ingresos, 209.640 estancias hospitalarias, y 8.118 partos.Asimismo, en este período se han superado los 19 millones de pruebas diagnósticas a los pacientes que han pasado por sus instalaciones, repartidas entre 18.869.387 de laboratorio –análisis clínicos, hematología y anatomía patológica-, y más de 854.391 pruebas diagnósticas –incluyendo radiología simple, ecografía, TAC, estudios de contraste y mamografías-.El Hospital de Montilla es el primer centro de la provincia de Córdoba en el que se aplica desde su inauguración elementos de la Alta Resolución, que se basa en la reordenación de los circuitos hospitalarios y la coordinación del trabajo de los profesionales, apoyándose para conseguirlo en las posibilidades y beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías.La plantilla media del centro desde su inauguración en febrero de 2004 ha sido de 492 profesionales de todas las categorías sanitarias y no sanitarias, de los cuales el 70 por ciento son mujeres, siendo la media actual de la misma de 44 años.