El Club Salto de Comba participará este fin de semana en el encuentro deportivo 'Arnold Classic Europe'

Trayectoria de éxitos

El equipo de competición del Club de Salto de Comba de Montilla participará durante este fin de semana en el evento deportivo multidisciplinar, impulsado por el culturista y actor Arnold Schwarzenegger, que en esta ocasión tendrá lugar en la capital hispalense. Durante tres días, los deportistas montillanos realizarán exhibiciones ante el público que visite la feria en Sevilla pues, en esta ocasión, no tendrá carácter competitivo."Nuestros deportistas empiezan a retomar poco a poco la actividad y, si bien este año el evento no va a tener ninguna competición ya que no asistirán equipos extranjeros de Portugal o Francia como era habitual, nos permitirá seguir dando a conocer esta disciplina", explicó ael presidente del Club de Salto de Comba de Montilla, David Redondo.Desde hace cinco años, los integrantes del Club de Salto de Comba, embajadores del, participan en lacon el objetivo de dar a conocer este nuevo deporte entre los asistentes, especialmente atractivo por los más jóvenes, pero también como base para el entrenamiento de atletas, boxeadores, y otros deportistas.Con ello, desde la organización del lase pretende poner en valor esta disciplina que "es algo más que un juego" gracias a sus innumerables posibilidades de saltos, la composición coreográfica, su simbiosis con el compás musical, el trabajo en equipo, el desarrollo creativo, la utilización de más de una cuerda, los requerimientos de fuerza, velocidad, flexibilidad y coordinación, entre otras.Desde su fundación, el club ha estado dirigido por el montillano David Redondo Moreno, profesor de Educación Física y entrenador superior de Gimnasia Rítmica y Gimnasia Deportiva, además de entusiasta de este deporte, ya que desde que inició sus estudios universitarios está investigando sobre el salto a la comba.En 2015, cinco deportistas montillanos –Raúl Pérez, Francisco Solano Mora, Pablo Polonio, José Luis González y Miguel Escudero– se convirtieron en campeones del Mundo de la modalidad deportiva de salto de comba, lo que supuso la mayor gesta conseguida en la historia del deporte montillano y un hito en la historia del deporte nacional.Dos años más tarde, en Orlando, el equipo Senior masculino se alzaban con el bronce en doble comba. Asimismo, en el último mundial, celebrado en Oslo (Noruega) en 2019, el club montillano consiguió cuatro medallas de plata y cinco de bronce en la categoría Senior en diferentes pruebas por parejas, así como por equipos mixtos y masculinos.