Educación destina 94,7 millones a la gratuidad de libros de texto para casi un millón de familias en este curso

Programa de Gratuidad de Libros de Texto

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Consejería de Educación y Deporte renueva este curso 2021/22 de forma completa los libros de 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se cambian todos los años por las características de estos cursos. Igualmente, la Consejería repondrá los ejemplares que no estén aptos para su uso en los niveles donde no esté prevista la renovación.Asimismo, Educación destina más 94,7 millones de euros al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, casi cinco millones más que en el curso pasado. Esta medida beneficiará a unos 940.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos.Las familias cuyos hijos accedan a los cursos que renuevan sus libros de texto este curso 2021/22 reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección. Esta curso, por segundo año consecutivo, se puede obtener el cheque libro de manera telemática en el Punto de Recogida Electrónica, al que se puede entrar a través de la app iPASEN.Hasta el momento, según datos de la Junta, 149.323 familias andaluza se han descargado por la aplicación su cheque libro, es decir, el 61 por ciento del total de los cheques libros emitidos. En concreto, 99.059 corresponden a Primaria y 50.264 a Secundaria.Esta medida tiene como objetivo disminuir las tareas administrativas de los centros, evitar que las familias se tengan que desplazar a los colegios, institutos o a las librerías, además del ahorro de papel. En el caso de que no se pudiera hacer de manera telemática, los centros educativos podrán imprimir el cheque-libro y entregarlos de manera presencial a las familias.Este programa está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados.La gratuidad de los libros de texto se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos.Además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.