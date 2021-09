Cerca de 230 menores de tres años inician hoy el curso escolar 2021/22 en las escuelas infantiles de Montilla

Mejora de la financiación

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Un total de 7.848 menores de tres años han iniciado hoy el curso escolar 2021/22 en las escuelas y centros de Educación Infantil de Córdoba, 259 escolares más que en el pasado año académico. Así lo ha asegurado la delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, durante su visita a la Escuela Infantil Las Viñas en Montilla, localidad en la que 230 menores asistirán a este ciclo educativo.En declaraciones a los periodistas, la delegada ha informado de que hay una tendencia al alza en las matriculaciones en el primer ciclo de Infantil, que según las previsiones de la Consejería podrían alcanzar más de 96.800, cifra que corresponde a antes de la pandemia.En este sentido, ha recordado que continúa abierto el plazo para solicitar plaza para alguno de los centros y ha animado a las familias a que escolaricen a sus hijos e hijas porque se trata de una etapa de carácter educativo y no solo asistencial.Este curso, Córdoba cuenta con 249 centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, 4 más que en el curso anterior. Según las estimaciones de la Junta, a lo largo de este curso más de 9.500 menores serán escolarizados en alguno de estos centros.Asimismo, Troncoso ha explicado que la Consejería de Educación y Deporte envió el pasado mes de julio a los centros que imparten primer ciclo de Infantil sostenidos con fondos públicos unas instrucciones relativas a su organización para el curso escolar 2021/22, “muy similares a las del curso anterior y que tienen como objetivo establecer medidas para que los procesos de enseñanza-aprendizaje así como los asistenciales se desarrollen con seguridad durante el curso, en el marco de las recomendaciones sanitarias”.La delegada ha hecho hincapié en el trabajo que sigue realizando el personal de estos centros para que los más pequeños regresen a las aulas en un entorno seguro. Así, cada centro ha elaborado un protocolo de actuación COVID-19 que ha contado con el asesoramiento y apoyo del servicio de Inspección de la Delegación Territorial.Entre las medidas puestas en marcha en estos centros destaca que las clases se organizarán en grupos de convivencia escolar, los centros organizarán las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones, tras la entrada de los menores se procederá al lavado de las manos con agua y jabón y deberán ir directamente a su aula y de ella a la salida cuando finalice su jornada."Nos enfrentamos a un nuevo curso para el que Andalucía y Córdoba están preparadas; ya el año pasado fue una lección para toda la comunidad educativa y el esfuerzo que se realizó dio como resultado que más del 95 por ciento de nuestros centros estuvieran libres de covid", ha destacado Troncoso, a la vez que ha puesto en valor la inversión de más de 250 millones de euros en personal de refuerzo por parte de la Consejería de Educación, "y que este año no se limitarán a aspectos sanitarios, sino a un refuerzo curricular".Por otra parte, Inmaculada Troncoso ha subrayado que el presupuesto de este Gobierno destinado al primer ciclo de Educación Infantil ha aumentado hasta los 323 millones de euros, a pesar que desde 2018 ha habido casi 7.000 nacimientos menos, ha afirmado.La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 de la mañana a 17.00 de la tarde.Andalucía es la cuarta comunidad con mayor tasa de escolarización de este alumnado con un 48 por ciento aproximadamente, un valor que supera con creces las recomendaciones de la Unión Europea para este año 2021 y que se sitúa en una tasa de cobertura superior al 33 por ciento.La escolarización en esta etapa educativa no obligatoria está considerada esencial en el desarrollo cognitivo de los niños y con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar.