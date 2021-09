CCOO rechaza el Plan Estratégico de Atención Primaria por no dar respuesta a la "sobresaturación" del servicio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha mostrado su completo rechazo al Plan Estratégico de Atención Primaria 2020-2022 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que comienza aportando una serie de datos que el sindicato considera que no coinciden con la percepción de "sobresaturación" que actualmente vive la Atención Primaria.El rechazo de este sindicato se fundamenta en una serie de cuestiones muy graves que, en opinión de CCOO, "atentan contra la participación y los derechos laborales de los profesionales". En concreto, CCOO critica que el plan se ha llevado a cabo sin ningún tipo de negociación y eso a pesar de que CCOO presentó 150 medidas para la mejora de la Atención Primaria que no se han recogido en el documento."Este plan hace un análisis de la situación que dista enormemente de la realidad percibida por la ciudadanía y los profesionales, y sin una encuesta de satisfacción de los usuarios y profesionales que la avale y que CCOO considera imprescindible", apunta el sindicato.Además, en este Plan no están recogidas propuestas que afecten a todos los profesionales del ámbito de la Atención Primaria, lo que a CCOO le parece un agravio porque considera que está hecho exclusivamente para médicos y enfermeros con el abandono del resto de categorías profesionales.Junto a lo anterior, el sindicato apunta que el Plan traslada funciones de una categoría a otra favoreciendo el intrusismo profesional, incluyendo perfiles ambiguos como el de administrativo sanitario. En este sentido, la formación sindical recuerda además que el personal administrativo no tiene formación sanitaria para realizar funciones que no les competen, igual que ocurre con el trasvase de funciones de Medicina a Enfermería."A todo ello se une que no hay un plan económico detallado que cuantifique la puesta en marcha de las medidas propuestas, por lo que se parece intuir que se van a hacer con los recursos humanos y técnicos actuales, lo que supondría un nuevo sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios y no sanitarios de la Atención Primaria, ya bastante sobrecargados como consecuencia de la pandemia. No va a haber, por tanto, ningún tipo de inversiones para ajustar las plantillas ya bastante reducidas los últimos años", subraya el sindicato.Por ello, CCOO propone una verdadera participación "de la que adolece este Plan Estratégico" y abrir un plazo de negociación de este documento, así como un plan económico adjunto para poder conocer la viabilidad del proyecto. Ante la situación "tan grave de falta de negociación" y cambio profundo de los principios de Atención Primaria, CCOO no descarta, en caso de que no haya rectificaciones por parte del SAS, de iniciar movilizaciones.