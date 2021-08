Vecinos de Santo Domingo denuncian la desecación de la Fuente de El Pez tras la construcción de nuevos pozos

Una fuente histórica

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La histórica Fuente de El Pez, ubicada en la popular barriada de Santo Domingo, en las proximidades de la Huerta de San Francisco, ha dejado de verter agua, pese a contar, durante siglos, con uno de los veneros más caudalosos del término municipal. Tal y como han denunciado varios vecinos, la construcción de nuevos pozos en distintas parcelas aledañas habría provocado la desecación del canal de agua, algo "insólito" según los más veteranos de la zona."Es la primera vez en los últimos dos siglos, al menos que se tenga conocimiento, que de la Fuente de El Pez no emana agua", afirmó ael activista local Antonio Lucena, quien ha puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la situación de este manantial al objeto de determinar la causa de esta "repentina" pérdida de caudal.En este sentido, algunos vecinos de la zona no dudan en señalar a la construcción de nuevos pozos en parcelas cercanas a la fuente como la probable causa de la falta de agua en la Fuente de El Pez. Así, sostienen que "hace solo unas semanas, la fuente presentaba su caudal habitual, por lo que la sequía no justifica que se haya secado por completo en tan poco tiempo"."La sequía que estamos registrando y la proliferación de cultivos que necesitan mucha agua en los terrenos cercanos pueden provocar que se reduzca el volumen de agua que salía por los dos caños de la fuente, pero eso no explica que haya sido tan repentino y que ya no caiga nada", subrayó Lucena.Mientras tanto, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla aseguró a este periódico "desconocer la actual situación de la fuente", si bien han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) un inventario de los pocos autorizados en el municipio, así como una investigación de los existentes, para impedir que puedan generarse situaciones similares en el resto de acuíferos de la localidad.La Fuente de El Pez ha servido tradicionalmente para el abastecimiento de la población y para el abrevaje del ganado. Las primeras referencias sobre este manantial datan del siglo XVI, como se recoge en las Actas Capitulares de 1526, si bien por su estilo arquitectónico, la actual fuente debe datar de época barroca.En la actualidad, el pilar de esta fuente sirve como abrevadero para el ganado en tránsito, dado que su agua ha sido declarada "no potable" por la presencia de nitritos, nitratos y bacterias coliformes. Además, destaca su uso agrícola para riego, ya que la Huerta de la Marquesa y de la Sorda tienen la concesión del sobrante del caudal.