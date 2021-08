Montilla aprueba el pliego de licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio con el voto favorable de PSOE y PP

El Ayuntamiento de Montilla dio anoche luz verde al nuevo pliego para la licitación del Servicio de Atención a Domicilio, que actualmente gestiona la empresa Monsecor. El documento trasladado ayer al Pleno contó con el voto favorable de los grupos municipales de PSOE y PP, frente a la abstención de IU y Ciudadanos al entender que no se había recogido algunas de las propuestas planteadas de cara a garantizar y mejorar las condiciones laborales de la plantilla que presta el servicio en la ciudad.Cómo ya adelantara la teniente de alcalde de Bienestar Social, Lola Casado, a, el nuevo pliego pretende dar respuesta a las actuales necesidades de este servicio en la ciudad, "mejorando la gestión y la prestación del mismo". Para ello, y tras el trabajo conjunto desarrollado con el resto de los grupos municipales, el equipo de gobierno elevó a Pleno una propuesta que recoge, entre otras mejoras, la reciente subida del precio/hora del servicio aprobada por la Junta de Andalucía (de 14,60 euros/hora) y que, en el caso de Montilla se estipula en 14,93 euros/hora."Se ha trabajado conforme a los pliegos del Servicio de Atención a Domicilio que se han desarrollado en otros municipios, con el objetivo de mejorar la gestión y la prestación del servicio, teniendo en cuenta las propuestas de los distintos grupos que son factibles y que no fueran negativas a la prestación del servicio", explicó Casado, quien recordó que actualmente la concesión se encuentra en el primer año de prórroga de los dos previstos en la actual adjudicación a Monsecor.Un documento que, sin embargo, no contó con el apoyo de Izquierda Unida al entender que el equipo de gobierno "no ha imprimido cierta ideología política a los criterios técnicos de cara a mejorar la calidad de vida de los trabajadores". Así, la concejala Rosa Rodríguez lamentó que no se hubieran incluido algunas medidas planteadas como el complemento de baja del 90 o 100 por cien desde el primer día, un complemento por la calidad del servicio, o una mayor penalización en caso de incumplimiento, condicionada a la existencia de una sentencia judicial previa."Nos tememos, además, que esa subida del precio/hora por encima del establecido por la Junta de Andalucía, claramente insuficiente, recaiga finalmente en una merma de las condiciones laborales de la plantilla", apostilló Rodríguez. Una crítica que, sin embargo, rechazó la responsable de Bienestar Social, quien aseguró que será una cuantía "a costa del beneficio empresarial".Por su parte, Sergio Urbano trasladó la abstención del Grupo Municipal de Ciudadanos al entender que el equipo de gobierno no recogía propuestas "vitales" como la creación de una Mesa de Seguimiento de la Atención a Domicilio, "una estudiada y factible para evaluar la prestación del servicio con todas las partes implicadas", y que recogiera la oferta más económica dentro de los aspectos evaluables."El Ayuntamiento no puede interferir en las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores más allá de velar por el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato, conforme al convenio estatal, pero no podemos incluir cláusulas que ya han sido recurridas en otros municipios", señaló Casado.En este sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que, con el objetivo de poder incluir este tipo de cláusulas si, finalmente, cuentan con resoluciones judiciales favorables, el nuevo pliego recoge una prestación de servicio por un año, prorrogable tres años más.