La revolución tecnológica en el sector de los préstamos con ASNEF

Pero ¿qué es un préstamo con ASNEF y sin nómina?



Con ASNEF . Esto quiere decir que la entidad financiera no tiene en cuenta que el nombre del solicitante aparezca en este listado de morosos. Es decir, que tenga deudas que aún no haya saldado y que le impidan acceder a otras vías de crédito.

Sin nómina . No hace falta que el solicitante tenga trabajo para pedir este tipo de préstamos. Sin embargo, esto no quiere decir que el prestamista no exija ingresos regulares. Estos pueden venir de una pensión o una prestación por desempleo, por ejemplo.

Tipos de interés altos . Debido a que el riesgo asumido por la entidad crediticia es mayor por las razones expuestas anteriormente.

Cantidades reducidas . Generalmente, no exceden los 300 €, aunque pueden llegar a los 1000 € cuando ya se ha sido cliente y se ha mostrado puntualidad en el pago.

Plazo de devolución reducido . No superior a 30 días. Solo en casos extraordinarios llega a ser de 3 o 6 meses.

Escasos requisitos. Cualquier persona mayor de 18 años y que posea cualquier ingreso regular puede acceder a un préstamo de este tipo.

Gestión 100 % online, el avance tecnológico más importante en el sector del crédito



La tecnología ha cambiado la forma en la que entendemos e interactuamos con el mundo. Sin duda, esto es algo que ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Evidentemente,. Aquí queremos hablarte acerca de cómo los avances técnicos de los últimos años han influido en el universo de los préstamos rápidos sin nómina ni ASNEF.Se trata de un producto financiero ofrecido, principalmente, pory no por bancos convencionales. Esto se debe a que entraña un riesgo mayor que los préstamos habituales.En cualquier caso, losestán definidos por una serie de características exclusivas:Hasta hace no tanto, la única manera de obtener un préstamo era pedir cita en una oficina bancaria y negociar con el director de la sucursal. Por suerte, gracias a Internet, esto ya no es así.. Eso sí, la oferta es tan amplia que, muchas veces, encontrar la opción más adecuada para cada usuario resulta complejo.En este punto debemos hacer referencia a otro importante avance a la hora de pedir préstamos con ASNEF. Hablamos, como no, de cualquier portal financiero como Morebanker. Se trata deque comparan las condiciones de estos productos financieros y, en base a una serie de criterios fijados por el usuario, muestran las opciones más interesantes. Una tarea que ahorra muchas horas de trabajo.Pero, además, muchas entidades bancarias y financieras privadas cuentan con(previo consentimiento expreso, por supuesto). Esto se traduce en la posibilidad de brindar ofertas de préstamos totalmente personalizadas y ajustadas a las necesidades del cliente. Ni siquiera hace falta que él dé el primer paso. Puede que encuentre la oportunidad, por ejemplo, al tratar de consultar el saldo de su cuenta.En definitiva, el sector financiero actual ha cambiado tanto que, hoy en día,. Este puede llegar preconcedido a nuestra bandeja de correo electrónico o a la app de banca que utilicemos. Especial mención merece esto en el caso de los préstamos sin ASNEF y sin nómina, que se han convertido en soluciones muy interesantes para familias con problemas de liquidez que necesitan afrontar un pago urgente.