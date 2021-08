La AEMET activa para mañana lunes el "aviso naranja" en toda Andalucía por temperaturas de hasta 44 grados

Consejos ante las altas temperaturas



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana lunes, entre las 13.00 de la tarde y las 21.00 de la noche, el "aviso naranja" por altas temperaturas en todas las provincias andaluzas, según ha informado el servicio de Emergencias 112, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.De este modo, desaparece el "nivel rojo" activo durante las dos últimas jornadas en varias provincias andaluzas, aunque se mantiene el "nivel naranja" en toda la comunidad autónoma. Con todo, de manera puntual, se podría llegar a alcanzar los 44 grados en puntos del Valle del Guadalquivir.El "aviso naranja" estará presente mañana lunes en las provincias de Sevilla y Córdoba, en la de Jaén (salvo en capital y montes), en Huelva (Andévalo, Condado y litoral), en la Campiña gaditana y Grazalema; en la Cuenca del Genil, Guadix y Baza en Granada; Antequera y Ronda en Málaga y en el Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería.Por otra parte, la Aemet también activará, en la misma franja horaria, el "aviso amarillo" en las comarcas de Aracena (Huelva), El Estrecho en Cádiz; Axarquía, Sol y Guadalhorce en Málaga; Nevada y Alpujarras en Granada; en Jaén capital y Montes y en Nacimiento y Campo de Tabernas en Almería.Emergencias 112 Andalucía facilita una serie de recomendaciones para evitar riesgos que pueden conllevar las altas temperaturas. En estos días de calor hay que prestar una especial atención a personas mayores, bebés y enfermos crónicos, ya que son los colectivos más vulnerables. Para ellos y para todos, el consumo de agua debe ser periódico, cada dos horas como máximo, incluso aunque no tengamos sensación de sed. En cuanto a la alimentación, lo más adecuado es tomar frutas, verduras frescas, sopas frías y gazpacho, y se evitarán las bebidas alcohólicas.Cuando estemos en casa, es aconsejable cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y encender el ventilador o el aire acondicionado, y si no se dispone de ellos permaneceremos en las estancias más frescas de la casa.Si vamos a salir a la calle, debemos evitar hacerlo en las horas de mayor calor y usar sombrero, gorra y gafas de sol para protegernos del calor, así como protección solar para la piel. No se debe practicar deporte en las horas centrales del día, es preferible hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la noche.Vestir con ropas claras y con tejidos ligeros es lo más recomendable en estos calurosos días. Debemos llevar siempre una botella de agua para hidratarnos, algo que no debe faltar tampoco en los desplazamientos en coche.Nunca dejaremos a nadie, tampoco a nuestras mascotas, en el interior de un vehículo parado, ni siquiera por unos minutos. Si notas que sufres dolor de cabeza intenso, náuseas, taquicardias o cualquier síntoma asociado al calor, llama de inmediato al 112, un servicio de emergencias gratuito disponible las 24 horas todos los días del año.Recordar que, durante la ola de calor, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha reforzado sus salas de atención, especialmente, para las jornadas del domingo y el festivo del lunes. Para estos dos días se ha incrementado el dimensionamiento en los dos centros regionales de atención de llamadas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía.