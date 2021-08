El mal estado de la calzada obliga al Ayuntamiento a modificar las obras de reforma de la Puerta de Aguilar

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El mal estado en el que se encuentra parte de la calzada de la Puerta de Aguilar, una de las vías principales de Montilla, ha obligado al Ayuntamiento a modificar el proyecto de reurbanización de la calle y a incrementar en 16.000 euros el precio inicial de licitación de la obra, financiada en un 80 por ciento con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del, mientras que el 20 por ciento restante se sufragará con fondos municipales.Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, quien ha asegurado que la modificación del proyecto, que "prácticamente no modificará la duración de la obra", va a redundar "de manera positiva" en el desarrollo de la misma, al permitir concluir de manera definitiva un tramo de la vía, evitando así "futuras molestias a los vecinos".Según el primer edil, estas modificaciones han estado causadas por "circunstancias sobrevenidas" que han surgido durante la ejecución de la primera fase de las obras y que, en opinión de Rafael Llamas, "eran difíciles de prever en el momento de redacción del proyecto"."Se trata de una obra muy demandada por los vecinos y muy necesaria, sobre todo ahora que hemos sabido en qué estado se encontraban las infraestructuras soterradas, con lugares en los que, incluso, había peligro de hundimiento prácticamente inminente", ha aseverado el alcalde.Por su parte, la teniente de alcalde de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado, ha recordado que aunque el Ayuntamiento planteó inicialmente ejecutar la obra en solo uno de los acerados de la vía para permitir el tránsito peatonal, el hallazgo de unas instalaciones de telefonía de grandes dimensiones que no aparecían en los registros, unido al mal estado de la calzada, han llevado al Consistorio a tomar la decisión de actuar "en la totalidad de la anchura de la calzada".Según el informe técnico, la calzada de la Puerta de Aguilar presenta socavones bajo el firme provocados por el deficiente estado de la red de alcantarillado, "con el consiguiente peligro de hundimiento" que representan "durante la ejecución de las obras o con posterioridad a las mismas".De igual modo, como avanzó Raquel Casado, los técnicos han detectado instalaciones de telefonía soterradas que no constaban en la información proporcionada por Inkolan, la agrupación constituida por la mayor parte de los grandes operadores de servicios públicos de España, cuya base de datos detalla las infraestructuras de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones que existen bajo el pavimento."Para poder ajustar el presupuesto que teníamos, se va acortar el tramo de actuación hasta la calle Palomar, aunque la tubería para la segunda red de abastecimiento sí que se va a instalar hasta el inicio de la Puerta de Aguilar", anunció Casado.Por último, la responsable municipal de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente anunció que el Ayuntamiento de Montilla ha previsto ampliar el acerado de manera provisional hasta el inicio de la segunda fase. "Nuestra intención es comenzar de manera prácticamente seguida y, de hecho, ya se está buscando el presupuesto para que no haya un parón y, de este modo, se genere el menor impacto posible en el tráfico, en la actividad comercial y entre los vecinos", concluyó la edil.