El Colegio de Periodistas elabora una guía para asesorar en la contratación pública de sus gabinetes de prensa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL



El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha puesto a disposición de los ayuntamientos andaluces una. El documento expone varios criterios o requisitos que deben ser incluidos en el pliego de licitación, según el criterio de la corporación colegial, y atendiendo a sus funciones estatutarias respecto a la defensa de la profesión y el derecho a la información de la ciudadanía.La iniciativa se justifica en que las administraciones públicas, en el marco de la normativa referente a transparencia e información pública, se encuentran obligadas a garantizar el derecho a la información que la Constitución Española confiere a la ciudadanía. El Colegio considera que la opción prioritaria para responder a estas obligaciones y tareas comunicativas ha de ser la creación de una unidad de comunicación estable.La misma, también denominada como gabinete o departamento de prensa, debe pertenecer a la estructura de la administración y estar formada por profesionales cualificados y poseedores del título universitario en Periodismo o Comunicación Audiovisual. Según el Colegio, son estos profesionales de la comunicación quienes cuentan con las capacidades, formación y herramientas fundamentales para cumplir con el derecho a la información.El Colegio argumenta que sólo cuando esta primera opción, es decir, la de crear un gabinete de prensa, no sea viable o su materialización se demore de manera considerable en el tiempo, podría ser admisible emprender la licitación para contratar los servicios de Asistencia Técnica en Comunicación.En este caso, es conveniente que las condiciones establecidas en el pliego de la licitación respondan de manera certera a las necesidades relacionadas con las funciones comunicativas a desempeñar. Evitar la precariedad laboral, el fomento de falsos autónomos, el intrusismo, presupuestos no acordes con las funciones requeridas, o la falta de transparencia en los procesos de contratación.El principal objetivo de los criterios enumerados en esta guía es certificar la calidad y profesionalidad necesarias para asegurar el derecho a la información de la ciudadanía. Pero también responden a otras metas, como lograr la profesionalización de los gabinetes o unidades de comunicación. De esta forma, se consigue consolidar el periodismo de fuentes como una oportunidad laboral para muchos profesionales, contribuyendo así a reducir, en la medida de lo posible, la precaria y difícil situación que sufre el sector de la comunicación.Esta propuesta tiene que ver con el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, promovido por el Colegio en los últimos años, al que se han adherido ya varias administraciones públicas andaluzas mediante acuerdos plenarios. También con la disponibilidad ofrecida por la organización colegial a las diferentes entidades públicas andaluzas respecto a la puesta en marcha de sus Unidades de Información.Además, cabe recordar que más de una ocasión el Colegio ha tenido que interponer recursos o denunciar públicamente contrataciones públicas que no cumplían los criterios de la corporación colegial, caso de la convocatoria de contratos de asistencia técnica en las delegaciones territoriales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.El documento ha sido elaborado por la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, con la colaboración de profesionales colegiados que desarrollan sus funciones en gabinetes de prensa de administraciones públicas. Además, cuenta con el visto bueno de la asesoría jurídica de la corporación colegial.El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía dará a conocer entre las administraciones locales andaluzas la. Además, está disponible en laEn el marco de sus funciones establecidas en la ley vigente, es preciso destacar que el Colegio ofrece su disponibilidad a los departamentos jurídicos, técnicos y comunicativos de las entidades públicas y privadas para resolver cualquier duda relativa a tareas periodísticas: desde procedimientos de selección de personal, hasta redacción de textos normativos, contrataciones, proyectos de comunicación…