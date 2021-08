El ciclista rambleño Alfonso Cabello consigue el primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Terceros Juegos Paralímpicos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: COMITÉ PARAOLÍMPICO ESPAÑOL

El ciclista rambleño Alfonso Cabello ha dado este jueves a España la primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 tras imponerse en el kilómetro contrarreloj de las clases C4 y C5 con un tiempo de 1:01.557, que es el nuevo récord del mundo. Cabello ya había manifestado que llegó a la cita paralímpica en su mejor condición histórica y volvió a exponer en el Velódromo de Izu que hoy por hoy es la gran referencia internacional de la prueba cronometrada de velocidad.El ciclista de La Rambla también otorgó a España el primer otro en Londres 2012 y se presentó en Tokio como plusmarquista mundial (1:01.683) y paralímpico (1:04.494) del kilómetro en la clase C5. Logró rebajar su propio récord del mundo al dejarlo en 1:01.557, una marca similar a la que le ha valido para lograr medallas en campeonatos de España en los que ha pugnado con deportistas sin discapacidad, demostrando así su gigantesco talento sobre el velódromo.Nada más detener el crono, el seleccionador español, Félix García Casas, festejó el nuevo éxito de Cabello junto con otros miembros del equipo español, mientras Cabello se dejaba llevar por el velódromo cerrando enérgicamente su puño derecho y descargando su emoción.El británico Jody Cundy, que se proclamó campeón paralímpico en Río 2016, tuvo que conformarse con la medalla de plata (1:01.847), en tanto que el bronce fue para el eslovaco Jozef Metelka (1:04.786), que se colgó la plata en la cita paralímpica brasileña. Así pues, volvieron a subir al podio los tres medallistas paralímpicos de hace cinco años, pero esta vez con Cabello como campeón."Me siento en una nube. He trabajado muchos meses muy duro y estar aquí y conseguir un oro es un sueño hecho realidad. Cuando he visto la marca que había hecho mi rival sabía que me tenía que esforzar a tope. Al final, he hecho lo que mejor sé hacer: dar el 100 por cien y demostrar que las barreras están para tumbarlas", comentó Cabello a los periodistas.Con esta presea, el ciclista cordobés acumula ya cuatro metales paralímpicos, ya que suma también el bronce de velocidad por equipos en Río 2016, una prueba que volverá a disputar en Tokio junto a Ricardo Ten y Pablo Jaramillo, y en la que el combinado nacional tiene depositadas grandes esperanzas.Alfonso Cabello, de 27 años, disputa en Tokio sus terceros Juegos Paralímpicos. En Londres 2012 fue el deportista revelación del equipo español al conseguir el primer oro, con récord del mundo incluido, en la prueba del kilómetro de la clase C5. Cuatro años más tarde, en Río 2016, consiguió un bronce en esta especialidad, además de otro tercer puesto en velocidad por equipos.Cabello, al que le falta la mano izquierda, acumula seis maillots arcoíris de campeón del mundo y compite habitualmente contra ciclistas sin discapacidad. En su palmarés figuran tres medallas en Campeonatos de España absolutos: una plata en 2019 y dos bronces en 2018 y 2020.