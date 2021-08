Educación mantiene abierto en septiembre el plazo de solicitud de becas y ayudas al estudio en el nuevo curso

Sube la ayuda a alumnos de FP básica

Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

De acuerdo con los cálculos del MEFP y del Ministerio de Universidades, unos 850.000 estudiantes se beneficiarán de esta convocatoria de becas generales: 390.000 de ellos de enseñanzas universitarias y 460.000 de enseñanzas no universitarias.En el curso 2020-21, obtuvieron estas becas unos 362.783 universitarios y 427.810 no universitarios. Además, este es el tercer año consecutivo que aumenta su financiación. Desde 2018, el presupuesto se ha incrementado un 39,6 por ciento y el número de beneficiarios en un 24,5 por ciento.Entre otras novedades, en esta convocatoria se incrementa la cuantía de la beca básica para los alumnos de Formación Profesional básica, que pasa de 300 a 350 euros (la beca básica es aquella que reciben los alumnos y alumnas no universitarios que no obtienen beca asociada a la renta).Por otra parte, el aprobado será la nota necesaria para obtener la beca para cursar los másteres no habilitantes Además, para los estudiantes víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de la acreditación, por parte de alguna autoridad educativa, de que el menor rendimiento académico del solicitante esté directamente relacionado con la violencia sufrida.Por último, se mantienen las medidas extraordinarias adoptadas durante la crisis del Covid-19, de forma que no se tendrán en cuenta, a efectos de concesión de la beca, las asignaturas, créditos o módulos que no se hayan podido cursar o evaluar adecuadamente.En el caso de la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, el plazo de solicitud abarca hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive.Una de las novedades de esta convocatoria es la incorporación del alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de estas ayudas, que pasan así a ser cinco colectivos: discapacidad, altas capacidades, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista y el citado trastorno grave de la comunicación y del lenguaje.Todas estas medidas se suman al aumento de las cuantías fijas en 100 euros, la elevación del umbral de renta 1 y el aprobado como nota de acceso a estas ayudas, mejoras introducidas en la anterior convocatoria. Forman parte de la reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio que está llevando a cabo el Gobierno, con el objetivo de hacerlas llegar a quienes más las necesitan.