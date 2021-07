La plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio saldrá a la calle para reclamar la aplicación del convenio del sector

La movilización, que tendrá comienzo a las 20.00 de la tarde en la Plaza Dolores Ibarruri y que transcurrirá hasta la Plaza de la Rosa, pretende dar a conocer la situación de una plantilla –formada en su mayoría por mujeres– "que durante los últimos dos años viene reclamando que se cumpla el convenio estatal sin que la empresa dé respuesta a estas reivindicaciones".



En este sentido, Rosa López y Pilar Luque, delegada y secretaria de CTA –sindicato mayoritario en el comité de empres ay que aglutina a unas 80 trabajadoras de las 120 existentes en el servicio– han señalado que las reivindicaciones no han sido atendidas por la empresa adjudicataria del servicio, Monsecor, "lo que afecta a la calidad de la atención de los usuarios y las condiciones laborales de las trabajadoras".



De esta forma, entre las reivindicaciones puestas sobre la mesa está la previsión y cómputo de los tiempos de desplazamiento, o funciones de control y coordinación, dos aspectos que en el convenio colectivo se recoge como "tiempo efectivo de trabajo". "El tiempo que los trabajadoras empleamos para desplazarnos de un domicilio a otro sale de su tiempo particular o, bien, del tiempo de atención al usuario, lo que supone una merma en el servicio y la calidad que se les presta", ha explicado Pilar Luque.



Asimismo, CTA ha insistido en la necesidad de regularizar la bolsa de horas a través de un sistema semestral que establezca las horas a recuperar en el plazo de tres meses. "Sin embargo, nos encontramos en que la empresa realiza ese cómputo de forma mensual, lo que hace que realmente no se sepa cuántas horas se deban recuperar o no, ni tampoco se cumple el plazo de tres meses para hacerlo", ha señalado, por su parte, Rosa López.



Una opacidad que, sostienen, "mantiene a las trabajadoras en una situación constante de deber horas a la empresa sin que pueda existir una previsión de cuándo recuperarlas y conocer cuantas horas da realmente". "A esto se le suman que se sigue computando a 1.800 horas de contrato, y no 1.755 como recoge el convenio estatal", han apostillado.



Unos incumplimientos que también tienen lugar, según las representantes de CTA, en otros aspectos como no asegurar 12 horas de descanso desde el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente o el impago del plus de domingos y festivos "adeudado desde enero de 2020 a agosto de 2020".





"La empresa se excusa en que no se pueden pagar las horas extras como extraordinarias para no dar solución a estos problemas, pero lo que reclamamos es que exista un pacto sobre horas complementarias que permita regularizar estos aspectos", ha subrayado la delegada de CTA.





Por su parte, desde la empresa Monsecor se ha rechazado desde el inicio de este conflicto a finales de 2018, las acusaciones sobre su negativa para aplicar el convenio marco, y apuntan "a que hay sentencias judiciales que corroboran que se está cumpliendo con el convenio en su totalidad".





"Los juzgados han corroborado que se está aplicando correctamente el convenio, sobre todo en lo que respecta a la jornada laboral. Además, estamos siendo flexibles a las necesidades de las trabajadoras en lo que respecta a la bolsa de horas, dándoselo en tiempo de descanso, por lo que rechazamos las acusaciones de CTA en su totalidad", ha señalado Aurora Requena, gerente de Monsecor, a Montilla Digital , a la vez que ha indicado que el comité de Seguridad y Salud estaba previsto para esta mañana.





Monsecor obtuvo en 2018 la mejor puntuación en el proceso de adjudicación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, al que el Ayuntamiento de Montilla destina anualmente una partida de 1,8 millones de euros. Una adjudicación que se realizó por un plazo de dos años, si bien la empresa podría continuar con la prestación del mismo por un plazo máximo de cuatro, dado que se permite prorrogar la concesión por dos años más.





Municipalización del servicio





La movilización de la plantilla de Ayuda a Domicilio coincide con el inicio del proceso para una nueva licitación de servicio por parte del Ayuntamiento de Montilla dado que la primera prórroga de la adjudicación del servicio –ampliable otros doce meses– concluye en el mes de agosto.





En este sentido, desde CTA han lamentado que, pese a solicitar una reunión con el alcalde de Montilla para conocer los detalles del nuevo proceso y poder trasladar sus reivindicaciones, "no hemos obtenido ninguna respuesta".







I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ "Nos hemos reunido con Ciudadanos e Izquierda Unida, pero no sabemos nada del Ayuntamiento. Nuestro deseo es que se municipalizara el servicio, ya que es municipal, pero como todo indica que no será así, al menos que se nos permita trasladar nuestras demandas para que exista un control férreo en que se cumple con el pliego y el convenio", han subrayado las representantes del comité de empresa por CTA, quienes han puesto en valor el trabajo realizado durante la pandemia.