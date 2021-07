El joven centrocampista Antonio Moyano se despide del Córdoba C.F. tras más de una década ligado a la entidad

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El joven centrocampista montillano Antonio Moyano Carrasquilla dice adiós al Córdoba C.F., entidad a la que está vinculado desde hace más de una década, vistiendo la camiseta del primer equipo desde hace varios años. Moyano, que a través de una carta en sus redes sociales ha querido despedirse del club "que me ha visto crecer futbolísticamente", confía en regresar en el futuro a la que considera su "casa".Tras varios años como miembro del club en categorías inferiores, Moyano dio el gran salto dentro de la entidad en la temporada 2019-2020, año en el que se introdujo en los entrenamientos del primer equipo de manera más regular y no tan esporádica como antes, disputando una competición muy dura para los jóvenes como lo es la Segunda División B."Me voy en busca de nuevos retos que me ayuden a seguir creciendo como futbolista, a disfrutar de este bonito deporte y a seguir con la misma ilusión desde el primer día", señala el jugador montillano, a la vez que le traslada al Córdoba C.F. su deseo de que pronto regrese a la Primera División.