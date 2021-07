El Hospital Comarcal de Montilla fomenta la prevención del cáncer de piel y los cuidados a adoptar ante el calor

Peligros de la exposición solar

Plan de prevención de las altas temperaturas

El Hospital Comarcal de Montilla ha comenzado a reforzar la información sobre cómo prevenir el cáncer de piel y cómo cuidarse en verano, coincidiendo con el inicio de período estival y la celebración, en junio, del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. La campaña informativa que cada año se desarrolla, se ha tenido que reformular hacia losde la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ante la reducción de actividades de participación ciudadana debidas al COVID-19.De esta forma, se ofrecerán consejos sobre la importancia de protegerse correctamente del sol, así como las medidas que hay que tomar ante las elevadas temperaturas del período veraniego. También se indicará cómo hay que cuidar a las personas más frágiles (niños, enfermos y ancianos), aumentando la atención sobre ellos ante determinadas situaciones, y qué precauciones tener para evitar intoxicaciones alimentarias o deshidratación, entre otras cuestiones.Igualmente, se ofrecerán consejos sobre el tipo de piel y los factores de protección recomendados, cómo tener unas vacaciones sanas, comer adecuadamente, hidratarse o hacer deporte de manera saludable en verano. Esta campaña está apoyándose también en los mensajes que se están enviando a los pacientes del centro usando como soporte el reverso de las cartas de citación.Los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de vigilar la evolución de los lunares y manchas de nuestra piel, para controlar, mediante autoexploraciones, la posible aparición de melanomas, un tumor maligno de la piel muy agresivo y con una gran capacidad para crear metástasis con rapidez.En este sentido, la detección precoz resulta clave de cara al diagnóstico y la supervivencia. De ahí que sea fundamental estar pendiente de los primeros signos, que son la aparición de manchas marrones o negras y un cambio de color de la zona en cuestión.En España, las tasas de incidencia de melanoma se han triplicado en los últimos 20 años en ambos sexos, siendo más elevada en mujeres. Por otro lado, las tasas de cáncer cutáneo no melanoma -los más frecuentes son los llamados carcinomas espinocelular y basocelular- se han duplicado en este mismo período, siendo más elevada en varones.Se estima que una de cada seis personas padecerá un cáncer de piel a lo largo de su vida. Además, no hay indicios de que esta tendencia vaya a disminuir en los próximos años. Por el contrario, diversos factores como el envejecimiento de la población, la reducción de la capa de ozono y los hábitos de vida o deporte al aire libre, predicen incluso un empeoramiento de la situación, de ahí la importancia de incidir en la prevención.A pesar de su gravedad, el cáncer de piel puede evitarse con unos hábitos adecuados de fotoprotección desde la infancia: evitando la exposición solar sobe todo al mediodía; poniéndose a la sombra; reduciendo la exposición solar directa mediante el uso de ropa, sombrero, gafas de sol y cremas fotoprotectoras siempre que se realicen actividades al aire libre; y en cualquier caso, evitando el empleo de cabinas de bronceado artificial con intención cosmética.Para proteger la piel del sol es necesario utilizar cremas protectoras adecuadas, con un factor de protección no menor de 30 y mayor de 50 para aquellas personas que tienen una piel muy sensible o sufren enfermedades agravadas por el sol. Además, hay que aplicar la protección correctamente, sobre la piel seca, en cantidad suficiente, 30 minutos antes de la exposición, y renovándola con frecuencia, sobre todo, si se está en contacto con el agua.La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, la Consejería de Salud y Familias tiene ya en marcha el Plan de prevención de las altas temperaturas. Con este programa, la Junta de Andalucía trata de minimizar los efectos del calor sobre la salud de la población, con especial atención a los colectivos más vulnerables.Entre los objetivos del Plan se encuentran evitar los golpes de calor y la insolación y el agravamiento de las patologías de las personas en una situación de salud delicada. Los ciudadanos pueden obtener información y consejos para prevenir los efectos del alza del termómetro a través de diversas vías, como la aplicación de Salud Responde o el servicio, que funciona mediante el envío de mensajes vía SMS y correo electrónico (también por Salud Responde).