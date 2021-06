Un grupo de guardias civiles de Córdoba se movilizan en Madrid contra el retroceso de sus derechos laborales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Durante la mañana de hoy ha tenido lugar en la Puerta del Sol de Madrid una gran movilización convocada por Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a la que han asistido miles de guardias civiles de todo el país, muchos de ellos desplazados desde la provincia de Córdoba. En dicha concentración se ha reclamado el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, una productividad justa, y una jornada laboral digna con turnos establecidos y el mismo número de horas de trabajo anuales que el resto de cuerpos policiales.En lo que se refiere al acuerdo de equiparación salarial suscrito en 2018 por el Ministerio del Interior, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional, aún está pendiente el cumplimiento de varias cláusulas como la revisión de las cantidades económicas fijadas inicialmente, la incorporación al servicio de personal en reserva o segunda actividad, y la aprobación de una ley que evite en el futuro desigualdades salariales entre cuerpos policiales, como las existentes ahora entre Guardia Civil, Policía Nacional y policías autonómicas.El secretario general de AUGC en Córdoba, Juan Ostos, ha expresado que “hemos venido hoy a Madrid con la fuerza que nos da la legitimidad de saber que nuestras reivindicaciones son justas, porque no demandamos nada que no se encuentre plenamente instaurado en cualquier otro cuerpo policial en España. Los guardias civiles tienen peores condiciones laborales que el resto de policías en este país”.Y ha añadido que “hoy salimos a la calle porque el Ministro del Interior y la Directora General de la Guardia Civil ignoran nuestras demandas y están dando la espalda continuamente a los guardias civiles, que se sienten abandonados. Si el ministro y la directora no se sientan a dialogar con nosotros para alcanzar acuerdos, seguiremos adelante y volveremos a convocar otra movilización aún mayor tras el verano”.