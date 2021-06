Rafael Llamas apela a la "responsabilidad personal" ante el progresivo aumento de la incidencia del covid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Ante el aumento del número de contagios por coronavirus entre la población de Montilla en la última semana, lo que ha situado a la ciudad en un nivel de riesgo "extremo", el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha realizado un llamamiento a la prudencia entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes, en cuyos grupos de edad aún no se ha iniciado el proceso de vacunación.Llamas ha mostrado su preocupación por el significativo aumento de casos confirmados en las últimas jornadas –34 personas contagiadas desde el pasado viernes–, lo que ha situado la tasa de incidencia en 268,3 casos por cada 100.000 habitantes, "unas cifras que hace mucho tiempo que no se registraban en el municipio". "Tenemos la certidumbre de que cada día estamos más cerca de la normalidad, pero es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad personal a raíz de los datos que se dieron a conocer ayer", ha señalado el primer edil.En este sentido, Llamas ha querido apelar, especialmente, a la responsabilidad de los más jóvenes "al ser un grupo de edad que aún no ha sido vacunado". "El ritmo al que avanza la vacunación nos hace pensar que el sector donde se registra una mayor incidencia es el más joven, por eso es necesario trasladarles que es compatible disfrutar del ocio y la diversión propia del periodo estival desde la responsabilidad que nos ha caracterizado a todos los montillanos", ha insistido.Por ello, el alcalde montillano se ha mostrado optimista respecto a la futura evolución de la pandemia en la localidad "pues una vez logremos bajar de nuevo la incidencia, difícilmente se volverá a superar estas alarmantes cifras". "Es necesario un esfuerzo colectivo pues en unos días estamos de fiestas patronales y por ello lo mejor es reducir la incidencia en torno a estas fechas", ha señalado.