La remodelación de la Puerta de Aguilar comenzará en la Plaza del Ayuntamiento a petición de los hosteleros

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

El inicio de las obras de remodelación de la Puerta de Aguilar se hará efectivo "en unos días". Así lo ha asegurado esta mañana el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en la firma del acta de inicio de la intervención, celebrada a las puertas de la casa consistorial. La actuación, que se prolongará durante un periodo estimado de algo más de seis meses, comenzará finalmente en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento y calle Palomar a petición de los establecimientos de hostelería ubicados en la zona más próxima a Ronda de Curtidores.El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 740.660 euros –financiados en un 80 por ciento con fondos europeos del programa Edusiy al 20 por ciento por el Consistorio–, permitirá ampliar el acerado izquierdo de la calle en el sentido de la circulación del tráfico rodado, así como una remodelación de la plaza situada a las puertas del Ayuntamiento de Montilla. Con ello, como ha recordado Llamas, se busca “potenciar el papel del viandante en la ciudad, favoreciendo la convivencia y fomentando un municipio más sostenible”."Son unas obras imprescindibles para la transformación urbana de Montilla. Gracias al desarrollo de esta primera fase, nuestro centro urbano va a sufrir una gran transformación, y esperamos que la ejecución de esa segunda fase sea de manera continuada", ha indicado el primer edil, a la vez que ha apuntado que el objetivo es que la primera fase finalice de cara a la campaña de Navidad.En este sentido, el alcalde ha adelantado que, a petición de las demandas realizadas por los comercios y establecimientos hosteleros de la Puerta de Aguilar, las obras comenzará finalmente en el entorno del propio Consistorio y no de Ronda de Curtidores como se anunció, "para evitar afectar lo menos posible en la temporada alta de terrazas en un punto donde se concentra la mayoría de los negocios de hostelería"."Sabemos que, como cualquier obra, acarrea problemas para la actividad diaria en la zona, pero intentaremos que cualquier cuestión se solvente en el menor tiempo posible y minimizar cualquier impacto negativo que pueda ocasionar estas obras durante su desarrollo", ha manifestado Llamas, quien ha mostrado su confianza en la empresa adjucataria, Carmocon, "porque tiene experiencia y solvencia para atender este tipo de circunstancias".La unificación estética de la Puerta de Aguilar con la imagen que ofrece La Corredera desde hace varios años se plasmará en la utilización del granito en el nuevo acerado, que ampliará sus dimensiones para favorecer la movilidad de los peatones. Por su parte, la plaza del Ayuntamiento será remodelada en su totalidad, instalando nuevo mobiliario urbano y jardinería, y renovando las infraestructuras urbanas.Asimismo, desde el Consistorio se desarrollará de forma paralela una renovación de la canalización de abastecimiento de agua potable en la zona. Este proyecto, que desarrollará Aguas de Montilla, conectará en el futuro con la nueva red que la empresa mixta ya ejecuta en la Avenida de Andalucía.De esta forma, en esta primera fase, según ha adelantado el primer edil, se favorecerá que la Puerta de Aguilar se mantenga abierta al tráfico rodado "excepto en aquellos momentos en que las obras requieran limitar la circulación", mientras que no será hasta una segunda intervención –que afectará a la propia calzada de la calle y al acerado derecho–, cuando la circulación se vea interrumpida por las obras de reurbanización de esta vía.Por otro lado, con respecto a la pérdida de estacionamiento, Llamas ha señalado que la remodelación de la Puerta de Aguilar supondrá la pérdida de aproximadamente 50 plazas de aparcamiento de rotación, todas ellas zona azul, si bien se mantendrán las zonas de cargas y descargas."El Ayuntamiento ha hecho las gestiones oportunas para alquilar un solar en Ronda de Curtidores que permitirá dar respuesta a esta pérdida con 75 plazas de rotación y que, en horario no comercial, pueda ser zona de estacionamiento para los vecinos de la zona", ha aclarado, si bien ha puntualizado que aún está por definir "de manera definitiva" si este espacio será gestionado por la empresa adjudicataria de la gestión de la zona azul.